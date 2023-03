Dancing Star Martina Reuter bei den Purkersdorfer Volksschülern

Foto: Melanie Baumgartner

NÖN-Styleexpertin Martina Reuter nahm sich am Morgen vor ihrem zweiten großen Auftritt bei Dancing Stars noch Zeit für die Volkschülerinnen und Volksschüler in Purkersdorf. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Niki Waltl tanzte sie in der Schule und natürlich durfte auch ein Tänzchen mit Bürgermeister Stefan Steinbichler nicht fehlen. Zur Stärkung nach den Tanzeinlagen gab es sogar die Lieblingsspeise des Purkersdorfer Dancing Stars - Schnitzelsemmeln.

Übrigens treten Martina Reuter und ihr Tanzpartner Niki Waltl heute bei Dancing Stars als letztes Paar mit einem Quickstep auf. „Der Quickstep ist wie Champagner, es soll prickeln“, meint Reuter, die hofft am glatten Tanzparkett nicht auszurutschen.

99 Mal darf man übrigens für die Dancing Stars Paare pro Tag anrufen. „Ich rufe jeden Tag für mich an. Rund 50 Euro gehen dafür täglich drauf“, verrät die Styleexpertin. Um 12.45 Uhr geht es für die Purkersdorferin und ihren Tanzpartner wieder zur Vorbereitung in den ORF-Ballroom. Was Reuter noch verrät: „Ich schminke mich für die Shows selber, nur die Haare stylt jemand anderer.“

