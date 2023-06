Erste Einschränkungen bei Wiener Westeinfahrt

Das Kragtragwerk Hütteldorf, die Nikolai Hangbrücke, die Nikolaibrücke, die Nikolai Hochstraße und die Stützmauer Grünauerbach bei der Wiener Westeinfahrt werden ab 10. Juli saniert. Damit die Arbeiten pünktlich starten können, haben bereits am 13. Juni erste Vorarbeiten gestartet. Es muss etwa der Gehweg auf der Brauhausbrücke verbreitert werden. Das hat zur Folge, dass auf der Wientalstraße aus Richtung Purkersdorf und Westautobahn kommend der Linksabbieger in Richtung Bergmillergasse/Hütteldorf gesperrt ist. Eine Umleitung über Auhofstraße - Stampfergasse und Brauhausbrücke in die Bergmillergasse ist bereits eingerichtet.

Außerdem muss der linke Fahrstreifen zwischen Brauhausbrücke und Hütteldorfer Brücke verbreitert werden. Damit ist auch ein Linksabbiegen auf der Brauhausbrücke vom 14. Bezirk kommend in die Wientalstraße in Richtung stadteinwärts seit 13. Juni nicht mehr möglich. Hier ist lediglich ein großräumiges Ausweichen möglich. Das Linksabbiegen auf die Hütteldorfer Brücke ist weiterhin möglich. Die mittlere Fahrspur wird sowohl als Geradeaus-Spur, als auch als Abbiegespur geführt.

Wiener Westeinfahrt Baustelle bringt auch Verzögerungen für Purkersdorfer Bevölkerung