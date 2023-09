Vereine stehen in Pressbaum im Mittelpunkt

Im Herzen von Pressbaum können sich Ende September Interessierte über die große örtliche Vereinslandschaft ein Bild machen. In ungezwungener Atmosphäre ist es möglich, sich zu informieren, zuzuschauen oder auch mitzumachen. Das E-Mobil Pressbaum bietet kostenlose Fahrten zur Veranstaltung und wieder nach Hause an. Das Stadtmuseum Pressbaum ist mit der Topothek vor Ort vertreten. Dort gibt es die Möglichkeit, eigene alte Fotos und Ansichten von Ort und Menschen mitzubringen und einscannen zu lassen.

Der USV Pressbaum veranstaltet ein Fußballturnier, Tanzvereine bieten mit Workshops die Möglichkeit an mitzumachen, der Kraftsportverein veranstaltet den Erwachsenen-Wettbewerb „Bankdrücken für Alle“, und bietet Gewichtheben für Kinder, unter Aufsicht und Anleitung, an. Musikalisch wird der Tag der Vereine vom Stadtorchester Pressbaum eröffnet. Die Musikschule Oberes Wiental und die Xangsmeierei sorgen ebenfalls für eine genussvolle Unterhaltung. Für Speis und Trank ist gesorgt, wenn am 30. September im Stadtsaal, im Turnsaal der Volksschule, dem Kirchenplatz und dem Gemeindeplatz der Tag der Vereine Pressbaum stattfindet.