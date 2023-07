Tanzen als Weg zum Glücklichsein

Vollbild

FB

Alle Kinder- und Jugend Tanzgruppen beim Eröffnungstanz zu "We will rock you". Die Minis in Pink, die Juniors in Gelb, die Blue Stars in Blau, die Gruppe Expression (Leistungsgruppe, Showtanzgruppe) ganz hinten in Violett. Die Blue Stars tanzen einen Folk Tanz, live begleitet vom Ensemble "Allez, dansez!" mit Mireille Perreaux an der Geige. Die Blue Stars tanzen einen Charleston. Rosalie Tauschl, Kathi Stamminger, Emily Lahnsteiner, Vilma Sargento , Sophie Schwarz, Marilena Halmer und Melinda Karlitzky. Alexander Racz, Sofia Missaoua, Luise Suntinger, Julie Auchet, Rosalie Tauschl, Emily Lahnsteiner, Sophie Schwarz, Melinda Karlitzky, Leopold Kasper, Theresa Hausknost und Mayla Reiner. New World, Blue Stars - getragen werden Vilma Sargento und Paula Freiberger. Bei der Eröffnung standen die Tanzgruppen Minis, Junior, Blue Stars und Expression auf der Bühne. Mildred Weiß, Kathi Koller, Sophia Kliegel, Martha Weiß, Pia Cagal, Beate Kasper, Chiara Jordak, Elina Christof und Paula Schneidereit. Melina Scharl, Beate Kasper, Paula Schneidereit, Martha Weiß, Chiara Jordak (am Boden), Alina Gantar, Mildred Weiß, Lilly Eidher, Elina Christof, Kathi Koller und Pia Cagal. Lilly Eidher, Kathi Koller, Mildred Weiß, Sophia Kliegel, Chiara Jordak, Martha Weiß, Beate Kasper, Alina Gantar, Melina Scharl, Paula Schneidereit, Pia Cagal und Elina Christof. Die Junior Gruppe tanzt zu der Tritsch Tratsch Polka. Mit Jasmin Jung, Flora Haupt-Buchenrode, Amelie Malarek, Helena Feist, Katrin Flick, Eva Freiberger, Clara Resch, Emily Lahnsteiner, Yeva Zhurba, Lina Sturm und Greta Kimmer. Die Junior Gruppe tanzt zum Song "Superkraft" von SEOM. Clara Resch, Helena Feist, Eva Freiberger, Greta Kimmer, Flora Haupt-Buchenrode und Emily Lahnsteiner. Die Minis warten auf ihren Einsatz. Stella Niemeczek, Matilda Backhus, Flora Sturm, Marlene Backhus, Laura Punzengruber-Sonntag, Noel Fillaus, Alma Honies-Karasek, Leonie Resch und Emilia Azemi. Die orientalische Tanzgruppe mit Angela Markus, Gabriele Ulke, Mireille Perreaux und Angela Pfaffeneder.

1 /14