Hortpädagogin ließ sich von Martina Reuter umstylen

Nicht weit hatte es Hortpädagogin Sonja Schauer zu NÖN-Styleexpertin Martina Reuter. Sie kam in langer Strickweste und Schlapfen aus Wien zum Umstyling. Reuter riet ihr zu mehr Farbe und Mut zum Styling. So wurden die Haare mit einem sogenannten Mermaid-Glätteisen in Form gebracht. „Das gibt mehr Volumen“, weiß Reuter. Außerdem kleidete sie Schauer in ein Maxikleid samt passendem Gürtel in violett. „Starke Farben passen besser“, meinte die Purkersdorferin. Auch beim Make-Up griff man in den Farbtopf. „Das macht meine Kandidatin einfach cooler und gleich jünger“, so Reuter.