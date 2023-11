Mehr Farbe für Anna Leitner aus Melk

Ein farbenfroheres Outfit wünschte sich Anna Leitner aus Melk von NÖN-Styleexpertin Martina Reuter. Die 57-Jährige arbeitet sogar selbst als Modefachverkäuferin - allerdings in der Männerabteilung. Zum Umstyling kam Leitner ganz schlicht in schwarz und Jeansjacke. „Die Farbe schwarz dominiert auch in meinem Kasten“, verriet sie.

Die Purkersdorfer Styleexpertin riet dazu Muster mit Unifarben zu kombinieren. „Zu rötlichen Haaren passen auch Beerentöne sehr gut und Muster machen Lebensfreude“, so Reuter. Sie empfahl auch ausgestellte Jeans, „die machen schlank“.