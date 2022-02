Ein Purkersdorfer Sommer im Zeichen der Kultur

Es hört sich fast nach einem Sommer wie damals an – ein Sommer, wie in Vor-Corona-Zeiten. In der Stadtgemeinde Purkersdorf wird aktuell fleißig am Programm für den Kultursommer gearbeitet.

Ein Großteil der Veranstaltungen steht bereits. Und: Allem Anschein nach werden auch die mittlerweile legendären Open-Airs am Purkersdorfer Hauptplatz nach 2-jähriger Pause heuer wieder stattfinden können. Der erste Termin steht bereits fest und wurde kürzlich mit einem Termin mit den Künstlern fixiert.

„Am 19. Februar wäre er 65 Jahre alt geworden. Das Konzert passt heuer eigentlich besser als noch vor zwei Jahren.“ Andreas Kirnberger zum mehrfach verschobenen Falco-Open Air

Am 11. Juni geht es mit dem bereits mehrfach verschobenen Konzert Falco – Coming Home To Purkersdorf“ wieder los. Dieses hätte bereits im Sommer 2020 über die Bühne gehen sollen, dass das Konzert allerdings heuer stattfindet, sei gar nicht so schlecht, wie Kulturstadtrat Andreas Kirnberger feststellt.

„Heuer ist eigentlich ein Falco-Jubiläumsjahr. Am 19. Februar wäre er 65 Jahre alt geworden. Das Konzert passt heuer eigentlich besser als noch vor zwei Jahren.“

Auf der Bühne stehen werden an diesem Abend Musikgrößen wie Roman Gregory, Edita Malovcic, Johannes Krisch und Skero. Aber auch Falco selbst wird dank alter Konzertaufnahmen selbst Teil der Show sein. Die Musik wird von Falcos Band in Originalbesetzung gespielt.

Fokus wieder auf regionale Künstler gelegt

Auch Bürgermeister Stefan Steinbichler freut sich, dass heuer wieder ein Open-Air stattfinden kann. „Die angekündigten Öffnungsschritte stimmen uns zuversichtlich, dass wir heuer endlich wieder gemeinsam feiern können.“

Auch heuer wäre eine solche Veranstaltung ohne Unterstützung nicht möglich. „Veranstaltungen einer solchen Größenordnung sind für eine Stadt wie Purkersdorf alleine nicht zu stemmen. Trotz der schwierigen Situation erfahren wir aber tolle Unterstützung durch unsere Partner und Sponsoren“, freut sich Kirnberger.

Bereits Größen wie Eric Burdon, Kim Wilde oder Jimmy Cliff konnte die Stadt in Zusammenarbeit mit Szene-Gastronom Niki Neunteufel bereits nach Purkersdorf holen. Die Corona-Pandemie macht es nach wie vor schwierig, internationale Künstler in die Wienerwaldstadt zu bekommen. Deshalb wurde der Fokus heuer auf heimische Acts gelegt.

Das wurde auch beim Programm des Kultursommers berücksichtigt. „Um dem Namen ‚Purkersdorfer Kultursommer‘ gerecht zu werden, hat das Team rund um Elise Madl den Fokus wieder auf regionale Künstler gelegt“, erklärt Kirnberger.

Neben den vielen heimischen Musikern gibt es auch wieder einige Highlights: Die Band Minisex wird ebenso zu sehen sein wie Christian Eigner, dem Schlagzeuger von Depeche Mode oder Der Nino aus Wien. Aktuell sind acht Konzerte geplant, von denen fünf in der Bühne stattfinden werden. Ob es noch mehr Veranstaltungen werden, steht noch nicht fest, die Planungen laufen.

