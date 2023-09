Don Kosaken Chor kommt nach Mauerbach

Der Don Kosaken Chor Serge Jarroff kommt nach Mauerbach. Aufgeführt wird das Konzert des Chors in der Pfarre Maria Himmelfahrt am Montag, 4. September, um 19.30 Uhr.

Bei dem Original Don Kosaken Chor Serge Jaroff handelte es sich zwischen den Jahren 1921 und 1979 um den wohl berühmtesten Chor weltweit. Nun, nach einer etwa zwölf Jahre andauernden Pause, ist der Chor wieder zurück und steht unter der Leitung von Wanja Hlibka. Große Tourneen durch Amerika und Australien sind ebenfalls bereits in Vorbereitung.

„Bemerkenswert ist, dass der Chor in allen Ländern und fremden Kulturen mit derselben Euphorie und Begeisterung aufgenommen wird, was auch wieder bestätigt, dass Musik Menschen und Völker verbinden kann, auch wenn die Sprache nicht von allen verstanden wird“, erzählt Gemeinderätin Manuela Bannauer und fügt weiters hinzu: „Die Art der Interpretation der Gesänge, sowie die stimmlichen Möglichkeiten der Sänger, die ausnahmslos auch als Solisten in Erscheinung treten, sind ebenfalls Garant dafür, dass die typischen klanglichen Besonderheiten dieses Chores erhalten bleiben.“

Die Konzertkarten können im Vorverkauf für 20 Euro und die Restkarten an der Abendkasse für 25 Euro erworben werden. Gekauft werden können die Karten am Gemeindeamt Mauerbach oder bei der Tabak Trafik Gerald Grand.