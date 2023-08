„Floris and the Flames“ spielen Crossover in Bühne Purkersdorf

Nicht nur die Hälfte der Sommerferien ist bereits vorüber — auch beim Purkersdorfer Kultursommer biegt man bereits in die Zielgerade. Sechs Konzerte sind bereits vorbei, nur mehr zwei stehen noch bevor. Bevor „The Blues Brothers Corporation“ am Freitag, 19. August, den diesjährigen Kultursommer schließen, bringen vier rothaarige Belgier die Bühne Purkersdorf kommenden Freitag, 11. August, noch einmal zum Beben.

Der Wahl-Purkersdorfer Floris Willem ist gemeinsam mit Gert Peeten, Dries Peeten und Simon Schrooten in der Formation „Floris and the Flames“ unterwegs. Feurig, wie ihre Haare, ist auch das Programm, denn: sie beschränken sich nicht auf ein Genre. Mit ihren Instrumenten Violine, Klavier, Bassgitarre und Schlagzeug tauchen sie ein in die bunte Welt der Musik. Mithilfe des belgischen Komponisten und Arrangeurs Laurent Beeckmans haben sie klassische Werke von Bach, Vivaldi, Paganini und Co. bearbeitet und ihre eigene „Flames-Version“ kreiert.

Das Ergebnis gibt es schließlich am Freitag, 11. August, um 19.30 Uhr in der Bühne Purkersdorf zu hören. Der Eintritt ist frei.