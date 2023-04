Gablitzer Theater 82er Haus zeigt „Nonnsense“

Es wurde bereits zur Eröffnung des Theater 82er Haus im Jahr 1995 sowie im Jahr 2005 zur Aufführung gebracht. Am Samstag soll eine Neuproduktion des Stücks „Nonnsense“ im Theater 82er Haus in Gablitz zur Aufführung gebracht werden. Erneut in Kooperation mit der Tschauner Bühne erwartet Intendant Markus Richter, der die Regie und die musikalische Leitung übernimmt, viel von dieser Produktion: „Es ist eine schnelle Komödie, die aktuell sehr gut passt und den Nerv der Zeit trifft.“

In dem witzigen Musical von Dan Goggin, das 1986 als bestes Off-Broadway-Musical ausgezeichnet wurde, dreht sich alles um fünf singende, steppende und tanzende Nonnen, die sich selbst als Bühnendarstellerinnen versuchen, um ihrer Geldnot ein Ende zu setzen. Mit im Team der Darsteller werden einmal mehr bekannte Größen wie Bettina Bogdany, Susanne Rietz, Nina Weiss, Daniela Lehner und Sascha Ahrens sein. Für die Choreografie zeichnet Lilly Kugler verantwortlich.

Die Premiere findet kommenden Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr statt. Weitere Termine sind am 23. und 28. April, sowie am 1., 5., 6. und 12. Mai. Details dazu gibt es in der untenstehenden Infobox sowie unter http://www.theater82erhaus.at/.

