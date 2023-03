Ostermarkt in Gablitz

Die frühlingshaften Temperaturen im Februar und März haben jeden schon ungeduldig darauf warten lassen. Nun ist es endlich so weit. Am kommenden Samstag (1. April, 9 bis 18 Uhr) und Sonntag (2. April, 10 bis 17 Uhr) findet in der Gablitzer Glashalle der alljährliche Ostermarkt statt. Als Veranstalterin fungiert auch heuer wieder Angelika Weisz, die in bewährter Manier für eine Wohlfühlatmosphäre mit Osterschmuck, Kinderbasteln, Holzspielsachen, natürlich Kaffee und Kuchen und vielem mehr sorgen wird.

