The Blues Brothers Corporation schließen Purkersdorfer Kultursommer

Sieben von acht Konzerte sind bereits um - und das letzte steht bereits vor der Türe. Kommenden Freitag, 18. August, bringt die Formation The Blues Brothers Corporation die Bühne Purkersdorf im Rahmen des diesjährigen Kultursommers noch einmal zum Beben. Richard Redl als Jake Blues und Robert Razenberger als Elwood Blues entführen gemeinsam mit einer elfköpfigen Band das Publikum in die 1980er Jahre und tauchen mit den Zuhörenden in die Welt von Blues, Funk und Soul ein. Dabei gibt es Hits, wie „Soul Man“, „Gimme Some Lovin“ oder „Everybody Needs Somebody to Love“ zu hören.

Aber auch zu sehen wird es etwas geben: Spektakuläre Tanzeinlagen mit Animation und Unterhaltung stehen genauso auf der Tagesordnung wie lässige Sprüche, Live-Gesang und natürlich die Blues Harp.