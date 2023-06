Wienerwald: Bundesforste präsentieren Waldbrandstrategie

„Wir spüren, dass die Klimakrise und damit auch das Brandrisiko in unseren Wäldern angekommen ist. Langanhaltende Hitzeperioden, wie sie auch in den kommenden Monaten wieder zu befürchten sind, entziehen dem Waldboden Feuchtigkeit und lassen ihn austrocknen. Die Gefahr von Waldbränden ist dann besonders hoch“, warnt Andreas Gruber, Vorstand der Österreichischen Bundesforste, die ihren Sitz in Purkersdorf haben.

Rund 15 Prozent der heimischen Wälder werden von den Bundesforsten betreut. Etwa zehn Prozent der jährlich rund 200 Waldbrände kommen auf dem Gebiet der Bundesforste vor. Um dem entgegenzuwirken setzt das Unternehmen bereits auf einige konkrete Maßnahmen: Das Vorantreiben artenreicher Mischwälder, Stichwort „Wald der Zukunft“, Aufklärung und Bewusstseinsbildung der Menschen bezüglich Verhalten im Wald und eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Feuerwehren.

An letzterer wird derzeit im Rahmen eines gemeinsamen Projekts intensiv gearbeitet. Ziel ist es, die Ortskenntnisse der Bundesforste mit der Brandbekämpfungsexpertise der Feuerwehren zusammenzuführen. Bereits vor einem möglichen Ernstfall sollen die Waldwege und -straßen in eigenen Plänen aufgezeichnet und dargestellt werden. Aber auch Wasserquellen, wie Bäche oder Tümpel, die zur Löschwasserversorgung dienen können, sollen darin aufscheinen. Außerdem werden Waldhütten mit möglichen Personen im Inneren sowie ortskundige Ansprechpartner auf den Plänen hinterlegt sein.

Gemeinsame Übungen mit Feuerwehr

Zudem soll das Revierpersonal der Bundesforste in Hinblick auf Waldbrände von den Experten der Feuerwehr geschult werden. Auch gemeinsame Übungen soll es in Zukunft geben. „Von dieser Zusammenarbeit werden wir als Waldbesitzer, die Feuerwehren aber vor allem die Natur selbst profitieren“, ist Gruber überzeugt.

Kommt es nun zu einem Waldbrand, hat das weitreichende Folgen für das Ökosystem. Bis seine grundsätzliche Funktionsfähigkeit wiederhergestellt ist, kann es Jahrzehnte dauern. Wegen des dadurch verursachten Nährstoffverlustes geht die Wiederbewaldung nur sehr langsam vonstatten. Zunächst wachsen Gräser, Moose, Sträucher und krautige Pflanzen. Bis es allerdings soweit ist, kann es bis zu einem Jahr dauern. Sie schaffen die Humusauflage, die die Grundlage für jede weitere Vegetation bildet. Baumarten wie Birken, Wieden oder Aspen können sich auf den von den Bränden betroffenen Stellen wieder gut ansiedeln. Zudem haben sie ein rasches Jugendwachstum und können innerhalb kürzester Zeit anderen Bäumen genügend Schatten bieten. „Wir geben der Naturverjüngung den Vorrang, doch nach einem großflächigen Waldbrand geht sie mit einer gezielten Aufforstung Hand in Hand, damit ein intaktes System Wald möglichst rasch wiederhergestellt ist“, erklärt Gruber.

Wie sich zeigt, sind viele Waldbrände vermeidbar, denn in 80 Prozent der Fälle ist der Mensch der Auslöser dafür. „Unser dringender Aufruf lautet, sich bedacht und umsichtig im Wald zu bewegen. Denn Lagerfeuer oder achtlos weggeworfene Zigaretten werden im Wald im wahrsten Sinne des Wortes rasch zu einem Spiel mit dem Feuer“, appelliert der ÖBf-Vorstand an die Menschen. Kommt es zu einem Brand ist rasches Handeln erforderlich. „Selbst wenn Menschen das Gefühl haben, einen Brand noch selbst löschen zu können, bitten wir darum, keine Hemmungen zu haben und die Feuerwehr zu kontaktieren. Die ersten Minuten sind entscheidend“, betont Gruber abschließend.