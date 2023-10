Ulrike Kraft ist neue Leiterin der Volksschule Pressbaum

NÖN: Wie lange sind Sie schon in der Volksschule Pressbaum tätig?

Ulrike Kraft: Seit 13 Jahren. Davor habe ich 18 Jahre in Wien unterrichtet. Als Junglehrerin in einer Ganztagsschule im 7. Bezirk und danach im 15. Bezirk. Seit 20 Jahren wohne ich in Pressbaum und es folgte auch der berufliche Wechsel nach Niederösterreich.

Warum erfolgte jetzt der Schritt zur Direktorin?

Kraft: Es hat sich angeboten. Ich hatte zwar in jungen Jahren nicht das Ziel, irgendwann Direktorin zu werden, da mir mein Beruf als Lehrerin sehr viel Spaß bereitet hat. Agathe Köllner, meine Vorgängerin, geht nach ihrem Sabbatical in Pension und da ich bereits elf Jahre ihre Stellvertreterin war, wurde ich nun mit der Schulleitung betraut. Ich habe ein großartiges Team, das mir bei meiner Entscheidung zur Seite gestanden ist.

Werden Sie sich bewerben?

Kraft: Die offizielle Stellenausschreibung durch die Bildungsdirektion wird erst in einigen Jahren erfolgen, bis dahin habe ich Zeit mich als Schulleiterin einzuarbeiten und dann zu entscheiden.

Was sind Ihre Ziele/Pläne für die Schule?

Kraft: Ich habe in den letzten elf Jahren mit Frau Köllner bereits intensiv an der Schulentwicklung gearbeitet, wie zum Beispiel am Projekt „Gesunde Schule“. Das ist eine Kooperation mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Die schulische Gesundheitsförderung ist mir ein großes Anliegen und wird fortgesetzt. Die Schule muss sich immer weiterentwickeln und es werden noch viele spannende Projekte geplant und umgesetzt werden können.

Wie sieht es mit dem Platzangebot aus? Braucht es künftig mehr Klassen?

Kraft: Wir haben schon viele Jahre Platzprobleme, da wir insgesamt zwölf Schulklassen am Vormittag und 200 Kinder am Nachmittag unterbringen müssen. Das heißt, wir haben acht Gruppen mit je 25 Schülern in der schulischen Nachmittagsbetreuung, die neben dem Musikschulbetrieb Platz brauchen.

Was soll unbedingt demnächst umgesetzt werden?

Kraft: Große Veränderungen werden es nicht sein, denn wir haben so viele Ideen die laufend verwirklicht werden, zum Beispiel Interessen- und Begabungsförderung, digitales Lernen, Friedensstiftertraining und Achtsamkeit. Jedoch möchte ich beibehalten, dass pro Jahrgang zumindest eine zusätzliche Musikstunde angeboten werden kann. Bewegung und Musik sind auch privat meine Steckenpferde. Im Frühling soll dann auch nach fünfjähriger Pause wieder ein Frühlingskonzert stattfinden.

Wie viele erste Klassen gibt es heuer an der VS?

Kraft: Wir haben zwei erste Regelschulklassen und zwei Mehrstufenklassen in denen auch Erstklassenkinder sind.

Was wünschen Sie sich für ihre Schülerinnen und Schüler und was wollen Sie ihnen mitgeben?

Kraft: Die Lehrerinnen sind wichtige Bezugspersonen in der Entwicklung der Kinder und können ihnen viele Wege für die Zukunft bereiten. Im Speziellen wünsche ich mir, dass die Schülerinnen und Schüler wieder mehr Freude am Schulalltag erleben können. Die Spätfolgen von Corona tragen wir als Schule immer noch. Dazu beschäftigen wir uns in den nächsten Jahren mit dem wichtigen Thema psychosoziale Gesundheit - von Kindern und Lehrerinnen. Die Kinder sollen wieder selbstständiger werden und ihre eigenen Stärken erkennen und ausleben können. Mit einem engagierten Team, so wie ich es habe, werden wir es auch gemeinsam schaffen.

Warum sind Sie Lehrerin geworden?

Kraft: Weil kein Tag wie der andere ist. Kinder halten einen jung und ihre Lebensfreude lässt den Lehrerinnenalltag nicht langweilig werden. Wir haben eine wunderschöne Aufgabe, wir bringen den Kindern Basics bei und bereiten sie auf ihre nächsten Schritte vor. Es ist schön, wenn man sieht, was aus den ehemaligen Schülern geworden ist.

Wie haben Sie sich als Direktorin eingelebt? Gab es auch Überraschendes?

Kraft: Ich habe mich im Sommer intensiv und gewissenhaft auf meine Aufgabe vorbereitet. Nach den ersten drei Wochen habe ich ein gutes Gefühl. Das Schwierigste im Moment ist, immer zur Stelle zu sein und mit Rat und Tat Kindern, Eltern und Lehrerinnen zur Seite zu stehen. Die Organisation und die Verwaltung nehmen viel Zeit in Anspruch, aber große Unterstützung erhalte ich durch meine administrative Stützkraft Stephanie Keltscha. Sie ist die Perle der Schule und entlastet auch die Lehrerinnen.

Was hat sich im Vergleich zur vorigen Tätigkeit als Lehrerin verändert?

Kraft: Mir fehlt die abwechslungsreiche Arbeit mit den Kindern. Ich mache jetzt mehr Organisation, Lehrerinnengespräche, Elternarbeit oder Austausch mit anderen Institutionen. Es wechselt von der Arbeit mit den Kindern mehr zu den Erwachsenen. Aber mir ist es sehr wichtig, den Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren, deshalb werfe ich regelmäßig einen Blick in die Klassen.

Sie wohnen in Pressbaum. Ist es schwierig, auch im Alltag Schülerinnen und Schüler zu treffen?

Kraft: Nein. Meine Söhne sind schon erwachsen, ich habe daher in der Freizeit keine Aktivitäten in Kindergruppen und wohne auch nicht im Zentrum. Direktorin in dem Ort zu sein, in dem man wohnt, sehe ich als Vorteil. Ich kenne die Probleme, die handelnden Personen und das Ortsgeschehen.