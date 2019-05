Die Waldjugendspiele sind ein Fixpunkt im Schuljahr der sechsten Plichtschulklassen. Ziel des Wettbewerbes ist die Vermittlung von Wissenswertem rund um den vielfältigen Lebensraum Wald. In der Vorwoche fand die 32. Ausgabe der NÖ Waldjugendspiele am Areal der Landwirtschaftlichen Fachschule in Pyhra statt.

Dass sie sich in der Natur sehr gut auskennen, zeigten die Schüler der 2D-Klasse des Gymnasiums Sacré Coeur Pressbaum, die die Aufgaben des Waldparcours, den sie im Rahmen einer rund dreistündigen Wanderung absolvierten, mit Bravour meisterten. Damit durfte sich das Gymnasium Sacré Coeur Pressbaum über den Sieg beim Bezirksbewerb für St. Pölten-Land freuen.

Die Klasse qualifizierte sich damit auch für das Landesfinale, das am 19. Juni in Gföhl über die Bühne gehen wird. „Die Freude über den Sieg ist bei den Schülern sehr groß, und es wird bereits mit großem Eifer weitertrainiert“, berichtet Lehrerin Eva Maria Sauter, die das Projekt der Waldjugendspiele an der Schule betreute und koordinierte.