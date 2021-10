Der Gablitzer Bernhard Süss und die Perchtoldsdorferin Kristina Vizdal gehen als Paar zusammen durchs Leben. Nun haben sie entschieden, auch beruflich einen gemeinsamen Weg einzuschlagen: Mitte Oktober wird das junge Paar in der Dürergasse 16 einen neuen Ab-Hofladen eröffnen.

„Alles, was wir haben, wollen wir selbst veredeln.“ Bernhard Süss

Unter dem Namen „WaldWieseWein“ werden verschiedenste Produkte verkauft, die direkt aus den Betrieben von Süss und Vizdal stammen. Wipferlschnaps und Wipferlgelee, Gestecke und Adventkränze aus frischem Tannenreisig bis hin zu Holzdeko-Artikeln und Christbäumen wird es zum Beispiel aus dem Wald der Familie Süss in Gablitz geben.

Auf den Wiesen des Paares wachsen wiederum Früchte, die je nach Saison zu Sirupen, Marmeladen und anderen Schnäpsen verarbeitet werden. Dafür haben sich der Gablitzer und die Perchtoldsdorferin auch ein eigenes Equipment angeschafft.

„Alles, was wir haben, wollen wir selbst veredeln“, sagt Süss. So werden zum Beispiel die geernteten Äpfel für die Safterzeugung nicht zu einem anderen Betrieb gebracht, sondern selbst gepresst. Süss und Vizdal sorgen aber auch für ihren eigenen Wald- und Wiesenhonig. Die Bienenstöcke stehen ebenfalls in Gablitz, ein paar Meter vom Hofladen entfernt.

Eine große Auswahl wird es bei den Weinen aus dem Hause Vizdal geben. Zehn verschiedene Sorten bietet das Paar im Laden an. Die Trauben für den Wein wachsen in Perchtoldsdorf, wo Kristina Vizdal mit ihren Eltern auch einen Heurigen führt.

Weinverkostung mit hauseigenem Brot & Speck

Die Eröffnungsfeier des neuen Ab-Hofladens findet am 15. und 16. Oktober statt (siehe weiter unten). „Es wird eine Weinverkostung geben, mit hausgemachten Würsteln und Broten mit selbstgeräuchertem Speck“, so das junge Paar.

Vizdal, die die Höhere Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau absolviert hat, bewertet Weine auch professionell und wird durch die Weinverkostung führen. Nach dem Eröffnungswochenende wird der Hofladen dann jeden Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben.