Alpakahof in Wolfsgraben: „Wir begleiten Besucher bis zum Schluss“

Sobald man das Grundstück der Familie Lautner betritt, wird man neugierig begutachtet – und zwar von den dort lebenden Alpakas. Am ersten Blick fällt auf: Die Tiere sind sehr aufmerksam, wahren aber eine gewisse Distanz. Dennoch haben sie auf Menschen eine beruhigende Wirkung, weshalb Hofführungen und Alpakawanderungen am Alpakahof in Wolfsgraben gebucht werden können. Die NÖN hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Katja Breithut kümmert sich liebevoll um die Alpakas. Foto: Baumgartner

„Alpakas sind keine Kuscheltiere – auch wenn sie so aussehen. Sie sind feinfühlige Wildtiere. Je ruhiger die Person ist, umso eher kommen sie näher und lassen sich streicheln", verrät Katja Breithut das Wesen der Alpakas, die gemeinsam mit Christian Lautner den Hof betreibt.

Aus dem Grund ist nicht jedes Alpaka für eine Wanderung geeignet. „Es gehen immer die gleichen Tiere – das sind Jungtiere oder Wallache – aus unterschiedlichen Koppeln“, schildert Breithut. Und auch hier macht sich die Hierarchie unter den Tieren bemerkbar. „Es gibt beim Gehen eine gewisse Reihenfolge, die immer gleich bleibt. Wenn wir mit einem neuen Tier das antrainiert haben, ist es so, dass es ein bis zwei Wanderungen braucht, bis es weiß, wo der Platz für ihn ist. Aber der Erste und der Letzte bleiben immer gleich“, sagt Breithut weiter. Gibt es Probleme, können die Alpakahof-Besitzer, die bei jeder Wanderung mit dabei sind, eingreifen und mit einem Alpaka etwa weiter nach hinten gehen. „Wir können das machen, bei einem Fremden lassen die Tiere das aber nicht zu“, sagt sie.

Bevor es mit der Wanderung aber losgeht, gibt es zunächst eine kleine Einschulung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Es wird ganz kurz erklärt, wie die Tiere so ticken. Die Alpakas hören wahnsinnig gut. Wir können normal reden, aber schreien ist nicht gut, weil sie schreckhaft sind“, erklärt die Besitzerin des Alpakahofs.

Die Wandertiere sind bereits angeleint, wenn die Teilnehmer eintreffen. Breithut und/oder Lautner erklären anschließend, wie man die Leine benutzt, worauf man aufpassen muss, welche Route die Gruppe geht und wie sich die Alpakas ihre Reihenfolge selbst ausgemacht haben. Danach beginnt die Wanderung in den Wald. Auf halbem Weg gibt es für Mensch und Tier eine kurze Rast, bei dem die Alpakas ihre Leckerlis bekommen. „In der Natur schmeckt halt alles viel besser. Aktuell stehen Brombeerblätter hoch im Kurs“, schmunzelt Breithut.

Danach geht es wieder zurück zum Hof. „Beim Zurückgehen bringen wir mit den Leuten gemeinsam die Tiere in die eigentlichen Koppeln, wo sie hingehören. Das ist wichtig für die Tiere, aber auch für die Menschen, dass sie wissen, dass man sich um sie kümmert. Wir bringen die Alpakas zurück, halftern sie gemeinsam ab und erklären dann, was weiter passiert. Das erste, das die Tiere machen, wenn sie zurück sind, ist etwa ihren Kotplatz aufzusuchen“, schildert Breithut und ergänzt: Das Wichtigste ist aber, die Teilnehmer bis zum Schluss zu begleiten.“ Danach werden die Ställe gemeinsam begutachtet.

Wem eine Wanderung zu viel ist, kann auch nur den Hof selbst besichtigen.

