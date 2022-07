Bahnhofs-Umbau: Unklare Zukunft der Tullnerbacher Bangkok Station

Werbung

Weiterhin herrscht Aufregung rund um die Zukunft des kleinen Restaurants „Bangkok Station“ am Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum. Im Zuge der Umbauarbeiten des Bahnhofs muss das beliebte Lokal Ende September schließen.

Die NÖN erreichte eine besorgte Mail eines Stammgasts, auch auf Facebook häufen sich Kommentare und Vorschläge mit Ersatzlokalen. Daher fragte die NÖN bei den Betreibern, der ÖBB und der Gemeinde nach, wie es danach weitergeht.

„Wenn wir nicht bald etwas Konkretes wissen, suchen wir uns ein anderes Lokal.“ Betreiber Reinhard Maurer

„Wir hören immer nur Gerüchte“, beklagt Betreiber Reinhard Maurer. Er sei anfangs bei zwei Gesprächen mit den ÖBB dabei gewesen und die Gemeinde habe sich sehr bemüht. Über den aktuellen Planungsstand habe ihn jedoch niemand informiert. Außerdem fehle ein Angebot für die Zeit zwischen Schlüsselübergabe und Fertigstellung des Bahnhofs.

„Wenn wir nicht bald etwas Konkretes wissen, suchen wir uns ein anderes Lokal“, kündigt er an. Den Winter verbringt das Ehepaar Maurer in Thailand. Doch zuvor müssen sie klären, ob sie die Einrichtung ihres Lokals entsorgen, verkaufen oder einlagern sollen.

Das jetzige Gebäude muss wegen der geplanten Unterführung abgerissen werden. Stattdessen bestätigen ÖBB und Gemeinde laufende Verhandlungen rund um einen Neubau auf dem Bahnhofsvorplatz. Laut ÖBB-Sprecher Christopher Seif ist hier ein Multifunktionsgebäude geplant, eine Holzrahmenkonstruktion mit großformatigen Glasflächen.

Inklusive Sanitäranlagen, Lager und Küche soll das Gebäude rund 60 Quadratmeter groß sein. Auch ein Gastgarten ist angedacht. Der gesamte Bahnhofsvorplatz soll bis Sommer 2024 fertiggestellt sein.

Laut ÖBB ist auf dem Bahnhofsvorplatz ein Multifunktionsgebäude mit Gastronomie geplant. Foto: Visualisierung: ÖBB/Kopetzky und Partner

„Wir sind bestrebt, ein Lokal am Bahnhof zu haben“, erklärt Bürgermeister Johann Novomestsky. Daher habe die Gemeinde auf einen Neubau bestanden. Im Gegenzug will sie sich an den Baukosten beteiligen.

Konkret wünscht sich die Gemeinde, dass die Bangkok Station am neuen Standort weitermacht. Zur Überbrückung oder als finale Lösung, erzählt der Ortschef, habe er vor rund zwei Jahren versucht, zwischen den Eigentümern der ehemaligen Bäckerei Raab und den Betreibern der Bangkok Station zu vermitteln.

Bislang kein Vertragsabschluss

Vertraglich fixiert sind die Pläne für den Neubau allerdings noch nicht. Auch eine Kostenaufstellung für die Gemeinde fehlt. Gemeinderätin Michaela Dibl (Liste Novomestsky) zufolge liegt das Bauvorhaben aktuell bei den zuständigen Behörden. Ohne Baugenehmigung, stellt sie klar, könne auch mit dem Ehepaar Maurer kein Pachtvertrag abgeschlossen werden.

Unklar ist außerdem, wer das Lokal verpachtet. Das Ziel der ÖBB ist, die Gewerbefläche an die Gemeinde zu vermieten, die dann untervermietet. Der Bürgermeister sieht das anders: Er nimmt an, dass die ÖBB lieber direkt verpachten wollen.

Novomestsky zufolge findet die nächste Gesprächsrunde mit den ÖBB Ende September oder Anfang Oktober statt. Zu spät für das Ehepaar Maurer von der Bangkok Station.

