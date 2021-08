In der kommenden Gemeinderatssitzung, die am 18. August stattfinden soll, kommt es zu einer Rochade in der WIR!-Fraktion: Gemeinderat Martin Eberl hat vor Kurzem auf sein Mandat verzichtet und scheidet damit aus dem Gemeinderat aus.

Helmut Schoder folgt Martin Eberl als Gemeinderat nach. privat

Innerhalb der Bürgerliste ist es zu unterschiedlichen Meinungen darüber gekommen, wie viel der Pressbaumer als Gemeinderat und als Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Tourismus zu leisten habe. Während Eberl seiner Ansicht nach genug Engagement gezeigt hatte, war es dem WIR!-Stadtrat Wolfgang Kalchhauser zu wenig. „Wir sind einfach nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, unterm Strich hat es nicht mehr gepasst“, erklärt Eberl, der in seiner ersten Amtsperiode war.

Nach der Gemeinderatswahl 2020 war er für die WIR-Fraktion angelobt worden. Der Familienvater wollte die Gemeindepolitik nicht nur kritisieren, sondern aktiv mitarbeiten. Deshalb habe er sich der Bürgerliste angeschlossen, als diese Unterstützer suchte. „Ich habe immer gesagt, ich schaue es mir an“, so Eberl.

Der Kulturtourismus war sein großes Anliegen. Zwar gebe es in der Stadtgemeinde viele Vereine, die Veranstaltungen ausrichten, ein richtiges Programm wie etwa in Purkersdorf fehle aber. „Da gibt es in Pressbaum kaum etwas“, sagt Eberl. Kurz habe er überlegt, als „wilder“ Gemeinderat im Ortsgremium zu bleiben, da man aber als einzelner Mandatar nichts umsetzen kann und er für die WIR-Liste gewählt wurde, entschied er sich dagegen. „Ich wollte nicht im Gemeinderat sitzen, nur um ,Ja‘ oder ‚Nein‘ zu sagen. Das wäre nicht mein Ziel gewesen“, erklärt der Ex-Gemeinderat.

„Ich will kein böses Blut“

Im NÖN-Gespräch betont Eberl aber auch, dass nach seinem Entschluss die Sache nun geklärt sei: „Ich will kein böses Blut. Ich bin der Meinung, in einer Partei sollte man zusammenarbeiten und ich habe mir die Diskussionen nicht mehr vorstellen können. Wenn es keine Harmonie gibt, macht es auch keinen Spaß.“

Für WIR!-Stadtrat Wolfgang Kalchhauser haben sich die Diskussionen ebenfalls erledigt: „Ich bin kein Despot, aber wenn man in eineinhalb Jahren rund 11.000 Euro bekommt, dann muss man auch richtig mitarbeiten. Wir sind alle der Ansicht gewesen, dass jeder seinen Beitrag leisten muss. Aber ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt: ,Das ist doch nichts für mich‘.“

Wer Eberl in das Ortsgremium nachfolgen soll, wurde am Montag fixiert: „Helmut Schoder wird in Zukunft als neuer Gemeinderat in Pressbaum wirken“, so Kalchhauser.