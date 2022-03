Mauerbach: Matocha folgt auf Strnad

Im Gemeinderat gab es kürzlich einen Wechsel. Nachdem Franz Strnad aus privaten Gründen aus der Gemeinde weggezogen ist und sein Mandat zurückgelegt hat, folgt ihm nun die 24-jährige Sandra Matocha nach.

„Oft sind es nur Kleinigkeiten, die die Leute nicht sehen, Mauerbach aber lebenswerter machen.“

„Ich habe das Glück gehabt, während meiner Zeit im Gemeinderat mit einem super Bürgermeister zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit dem Team viel erreichen können“, blickt Strnad zurück. Dazu zählt etwa die Umsetzung der LED-Beleuchtung oder auch Brücken- und Straßensanierungen.

„Oft sind es nur Kleinigkeiten, die die Leute nicht sehen, Mauerbach aber lebenswerter machen“, so der Ex-Gemeinderat. Strnad ist aktuell noch Obmann der Blasmusik Steinbach-Mauerbach, „bis sich ein neuer Vorstand gefunden hat“, erklärt er.

Bürgermeister Peter Buchner freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Matocha, dankt aber auch Strnad für seinen jahrelangen Einsatz für Mauerbach. „Wir bedanken uns bei Franz Strnad, der nicht nur die Interessen der Mauerbacher Wirtschaft im Gemeinderat einbrachte, sondern auch durch seine intensive aktive Beteiligung am Mauerbacher Vereinsleben sich laufend für die Anliegen der vielen Ehrenamtlichen stark machte.

Als Elektriker in Mauerbach war er viel im Kontakt mit den Mauerbacherinnen und Mauerbachern und brachte dies positiv in die Gemeindearbeit ein“, so der Ortschef und fügt hinzu: „Mit Sandra Matocha gehen wir als ÖVP unseren konsequenten Schritt, die Jugend mitgestalten zu lassen, einmal mehr weiter.“

Seit fast zehn Jahren politisch aktiv

Die 24-Jährige, die von Buchner bereits angelobt wurde, ist bereits seit fast zehn Jahren politisch aktiv, bringt sich seit 2018 in die Gemeindepolitik ein und möchte nun auch als ÖVP-Gemeinderätin mitgestalten.

Dabei legt sie besonderen Fokus auf die Themen Jugend, Frauen und Soziales: „Toll finde ich, wenn man versucht, die Welt immer ein bisschen besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Sein Leben und seine Zukunft selbst mitgestalten zu können und nicht nur in der zweiten Reihe zu sitzen und zuzuschauen. Ein ganz besonderes Anliegen ist es mir auch, junge Mädchen und Burschen zu motivieren, genau dasselbe zu tun.“

