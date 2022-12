Pressbaum: Ulrich Grossinger legt sein Mandat zurück

Ulrich Grossinger legt sein Gemeinderatsmandat zurück. Seit der Gemeinderatswahl im Jänner 2020 war Grossinger für die ÖVP im Gemeinderat vertreten. „Aufgrund einer beruflichen Veränderung hat Ulrich Grossinger keine Zeit mehr für die Gemeinderatsarbeit“, teilt ÖVP-Vizebürgermeisterin Jutta Polzer mit.

Auch die Arbeit als Europa-Gemeinderat habe ihm Spaß gemacht, so Polzer.

Wer Grossinger nachfolgt, wollte die ÖVP-Vizebürgermeisterin „jetzt noch nicht sagen“. Eine Angelobung wird es aber in der nächsten Gemeinderatssitzung, die am Mittwoch, 14. Dezember, stattfinden soll, geben. Auch Rochaden in den Ausschüssen werden notwendig sein.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.