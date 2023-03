Pressbaumerin Claudia Götz: „Pflege ist ein schöner Beruf“

„Der Abschied ist mir sehr schwer gefallen, es waren viele Emotionen dabei“, sagt Claudia Götz. 13 Jahre lang war sie als Pflegedienstleiterin im SeneCura Pressbaum tätig. Kürzlich wechselte sie zu Cogvis, einer Firma, die Pflegetechnologien entwickelt. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber meiner Meinung nach ist das System Pflege derzeit auf dem falschen Weg“, meint Götz.

So müsse vor allem die Basis sehr viel dokumentieren. „Darauf wird sehr viel Wert gelegt und nicht auf die wirkliche Betreuung und Pflege“, ist die Pressbaumerin überzeugt. In ihrem neuen Beruf will sie jetzt Technologien entwickeln, die die Pflege unterstützen und entlasten. Obwohl sich ihrer Meinung nach das System Pflege falsch entwickelt, würde sie sich auch heute noch für diesen Beruf entscheiden. „Pflege ist generell ein schöner Beruf mit einem vielseitigen Betätigungsfeld“, meint Götz, die schon mit acht Jahren Krankenschwester werden wollte.

„Corona-Zeit war sehr prägend“

Also hat sie 1992 ihr Diplom an der Krankenpflegeschule gemacht und 2019 noch ein Masterstudium absolviert, um immer auf dem Laufenden zu sein. 30 Jahre lang war sie insgesamt in der Pflege tätig. „Vor allem die Corona-Zeit war sehr prägend. Es war damals ein 24-Stunden-Job für sieben Tage pro Woche, aber wir waren gerne für alle da“, erzählt die Pressbaumerin. Es hätte im SeneCura auch ein paar Cluster gegeben und einige Bewohnerinnen und Bewohner seien leider auch verstorben.

„Das Schönste für mich war dafür dann das erste große Fest nach Corona ohne Masken. Endlich haben wir das Lächeln der Bewohner wieder sehen können“, erzählt sie begeistert. Feste seien aber immer schon die Höhepunkte im SeneCura gewesen. „Auch mein Abschiedsfest mit Mitarbeitern, Bewohnern und Angehörigen zählt dazu“, sagt Götz, die auch weiterhin zu den Veranstaltungen im SeneCura vorbeischauen will.

Nachfolger in der Pflegedienstleitung im SeneCura Pressbaum ist Milan Savanovic, der seit vielen Jahren im Haus arbeitet und seit einigen Jahren eine Führungsposition als Wohnbereichsleiter bekleidet.

