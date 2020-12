Irene Wallner-Hofhansl legte ihr Vizebürgermeister-Amt nieder. privat

In der kommenden Gemeinderatssitzung, die voraussichtlich am 16. Dezember stattfinden wird, kommt es zur Neuwahl für das Amt der zweiten Vizebürgermeisterin. Irene Wallner-Hofhansl, die seit Sommerbeginn aus gesundheitlichen Gründen kürzer getreten ist, hat mit Dezember alle ihre Ämter und Funktionen in der Gemeinde niedergelegt. „Es war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich die Politik immer mit Herzblut betrieben habe“, bedauert Wallner-Hofhansl ihren Rücktritt und ergänzt: „Man muss aber Prioritäten setzen.“

Die ÖVP wird Stadträtin Jutta Polzer für das Amt der zweiten Vizebürgermeisterin nominieren, das bestätigte ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner auf NÖN-Anfrage: „Ich habe vollstes Vertrauen in Jutta Polzer. Sie wird diese Aufgabe wie Irene Wallner-Hofhansl hervorragend erledigen, davon bin ich überzeugt.“ Polzer sei eine versierte Stadträtin, die das Vereinswesen in Pressbaum kennt, wie keine andere, so Schmidl-Haberleitner.

Erste Vize-Stadtchefin in Pressbaum

In den Stadtrat nachfolgen soll der junge ÖVP-Gemeinderat Nikolaus Niemeczek, der bisher stellvertretend für Wallner-Hofhansl auch den Bildungsausschuss geleitet hat. Der Bürgermeister möchte damit einmal mehr den Jungpolitikern Verantwortung übergeben. Man verfolge langfristig einen Generationenwechsel, so der Stadtchef. In den Gemeinderat einziehen wird Gaby Schwarz.

Irene Wallner-Hofhansl war 15 Jahre in der Kommunalpolitik tätig. 2005 wurde sie in den Gemeinderat gewählt. Eine Amtsperiode später wechselte sie in den Stadtrat und seit 2015 war Wallner-Hofhansl Vizebürgermeisterin, die erste in der Geschichte Pressbaums. Sie widmete sich den Kindergärten, den Schulen und den Themen Frauen, Soziales und Friedhof und leitete den Arbeitskreis für die „Gesunde Gemeinde“. Als Vizebürgermeisterin nahm sie sich den Themen Bildung und Familien an, eine Herzensangelegenheit, wie sie erzählt: „Das ist mir immer wichtig gewesen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und für die Bürger ein offenes Ohr zu haben.“ Obfrau des Seniorenbundes Pressbaum-Tullnerbach und des Teilbezirks Purkersdorf wird Wallner-Hofhansl aber bleiben.