Nach dem Pensionsantritt von Walter Elsinger hat das Nikodemus eine Nachfolgerin für das Küchenteam gefunden. „An der Seite von Küchenzampano Wolfgang Lehnert, der bereits seit 15 Jahren für die saisonal traditionelle Karte verantwortlich zeichnet, wird ab sofort die in der Region bekannte Nui die Gäste kulinarisch verwöhnen“, freut sich Wirt Niki Neunteufel.

Nachdem Nui an ihrer alten Wirkungsstätte in Gablitz räumlich bedingt nur kleinere Gästegruppen bekochen konnte, habe sie im Nikodemus jetzt eine größere Plattform. „Und die großen Küchenräumlichkeiten des Hauses bieten mehr als genug Platz für zwei kreative Köche“, sagt der Gastwirt. Besonders freut es Neunteufel, dass die beiden Köche es gemeinsam geschafft haben, die Speisekarte so zu gestalten, dass sich einerseits alle beliebten Nikodemus-Klassiker weiter im Angebot befinden, aber auch zusätzlich Platz für wöchentlich wechselnde Asia-Gerichte gefunden wurde.

Außerdem hat Neunteufels langjähriger Mitarbeiter Marcus Bülow gemeinsam mit Michael Lutschounig sein eigenes Weingut „Die Kellerkünstler“ gründete. „Seine Weine haben natürlich im Nikodemus eine neue Heimat gefunden“, sagt der Szene-Wirt, der sich in Corona-Zeiten vor allem auf seine Stammgäste verlassen kann.

„Größere Feiern wurden allerdings einige abgesagt“, berichtet Neunteufel. Grund dafür seien unter anderem die Erkrankten in St. Wolfgang gewesen. „Das hat die Leute wieder sehr verunsichert. Viele, die beispielsweise ihren Geburtstag zuerst mit 30 oder 40 Personen bei uns feiern wollten, haben sich dann doch dazu entschlossen, nur im engsten Familienkreis mit zehn Personen zu kommen“, weiß der Gastwirt. Auch andere Feierlichkeiten, wie Hochzeiten, würden in kleinerem Rahmen, als geplant, stattfinden.

Einen Ausblick in den Herbst wagt er, was die Gastronomie betrifft, nur sehr vorsichtig: „Ich kann mir schon vorstellen, dass einige Gastwirte zu kämpfen haben werden.“