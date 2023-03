Pressbaum: Grünen-Vizebürgermeister Sigmund hört auf, Burtscher folgt

Vizebürgermeister Michael Sigmund hat sein Amt zurückgelegt, als Umweltgemeinderat wird er aber im Gemeinderat bleiben.

„Als Pressbaumer Vizebürgermeister und Leiter des Straßenausschusses konnte ich dank starker Unterstützung des Grünes Teams und des Koalitionspartners viele Projekte umsetzen. So haben wir in den letzten drei Jahren gemeinsam beispielsweise eine neue E-Ladestation in Haitzawinkel, die klimagerechte Straße Haitzawinkel und den ersten Abschnitt des neuen kombinierten Geh- und Radweges entlang der B 44 umsetzen können“, sagt Michael Sigmund.

Seine Entscheidung, nun in seinem neuen Brotberuf als IT-Techniker an der Universität für Bodenkultur mehr Zeit zu investieren, habe ihn veranlasst, eine Nachfolgerin zu suchen, die seine Arbeit für die Grünen Pressbaum weiterträgt. „In Ingrid Burtscher habe ich eine äußerst kompetente und engagierte Nachfolgerin gefunden, die ich als Vizebürgermeisterin empfehle“, führt er aus.

Er selbst wolle sich in Zukunft auf die Leitung des Umweltausschusses konzentrieren und sich weiter für eine klimagerechte Politik in Pressbaum einsetzen. Das beinhalte auch die Planung für den Ausbau der Erneuerbaren Energiegemeinschaft Pressbaum.

Ingrid Burtscher habe wiederum nun politisch noch mehr vor: „Mein erstes politisches Engagement in der Stadtgemeinde Pressbaum fand im Arbeitskreis Gesunde Gemeinde und im Stadterneuerungsprozess statt. Seit sechs Jahren arbeite ich im Arbeitskreise Klimabündnis mit.“ Seit 2020 ist sie auch im Gemeinderat.

„Seit 2021 bin ich in Pension, jetzt habe ich noch mehr Zeit für Pressbaum. Nun kann ich mit großer Freude für meine Arbeit als Vizebürgermeisterin da sein. Meine Vision ist ein konstruktives Miteinander. Meine Stärken sind es, sachlich, ruhig und diplomatisch zu verhandeln und auf Menschen offen zuzugehen“, so Burtscher.

