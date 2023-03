Purkersdorfer NEOS: Shields hört auf, Angerer folgt nach

Christoph Angerer Foto: Götz Schrage, Götz Schrage

Wechsel bei den NEOS: Katherine Shields hat ihr Mandat als Gemeinderätin zurückgelegt, ihr folgt Christoph Angerer nach, der nach drei Jahren Pause ein Comeback feiert.

„Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Katherine Shields im NÖN-Gespräch. Hauptgrund sei, dass sie sich mehr der Klimabewegung widmen möchte. „Ich habe eine neue überparteiliche Koalition in Wien mitgegründet, die sich auf wirtschaftliche Transformation konzentriert“, so Shields. Um Konflikte zu vermeiden, müsse sie aus dem Gemeinderat und bei den NEOS ausscheiden. Eine schwere Entscheidung sei es für sie auch deshalb gewesen, weil ohnehin so wenige Frauen im Gemeinderat vertreten sind, „und ein Mann nachfolgt“, meint Shields, die es nicht gewohnt war, nur so wenige Frauen in Entscheidungspositionen vorzufinden.

„Auf Gemeindeebene sind wir immer noch in einem Patriarchat. Die Frauen sind einfach unterrepräsentiert. Im Verkehrsausschuss waren wir beispielsweise nur zu zweit“, gibt sie zu bedenken und fügt auch hinzu, dass sie mittlerweile für eine Frauenquote sei. „Ein repräsentativer Anteil der Bevölkerung muss miteinbezogen werden“, so Shields, die auch betont, dass Oppositionsarbeit „harte Arbeit“ sei. Shields fügt aber auch hinzu: „Ich bin überzeugt davon, dass alle das Beste für Purkersdorf wollen, allerdings sind manche vielleicht betriebsblind und wollen etwas, ‚weil es immer schon so war‘.“ Die Ex-Gemeinderätin denkt auch, dass man mehr hätte umsetzen können, wenn es das Parteibuch nicht gegeben hätte.

Shields will als Expertin bei Klimamodellregion arbeiten

Sie hätte sich gewünscht, dass vor allem in den Bereichen Bürgerbeteiligung und Klimapolitik mehr weitergegangen wäre. „Natürlich spielt auch das Budget eine Rolle, aber hier muss man Prioritäten setzen und die Dinge auf anderer Ebene ändern“, meint die Purkersdorferin. Sie hofft für die Wienerwaldstadt weiterhin, in der Klimamodellregion als Expertin weiterarbeiten zu können.

In den drei Jahren Pause konnte Christoph Angerer seine Kräfte sammeln. „Ich kann wieder starten“, freut er sich auf sein Comeback im Gemeinderat. Zum Thema Frauenquote fügt er hinzu: „Es war nicht so, dass wir die Frauen auf unserer Liste nicht gefragt hätten. Bis zur nächsten Wahl ist es unsere Aufgabe, die Frauenquote zu erhöhen. Aber jetzt sind wir nun mal drei Männer und haben viele gute Ideen“, so Angerer, der sich auch freut, eine politisch ganz andere Situation vorzufinden.

„Ohne absolute Mehrheit einer Partei ist es politisch interessanter, außerdem haben die NEOS mehr Verantwortung, ich war ja damals alleine“, sagt Angerer, der auch verschiedene Mehrheiten im Gemeinderat finden will. „Es herrscht freier Wettbewerb der Ideen“, meint er.

