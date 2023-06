Hochkarätiges Zufallstreffen bei der Foto Wien

Beim Besuch der Vienna Vintage Photo Fair im Wiener Museumsquartier traf Robert Zahornicky, künstlerischer Fotograf aus Pressbaum, auf viele bekannte Gesichter. Gemeinsam mit seiner Frau Katalin sowie Fotografin und NÖN-Mitarbeiterin Nadja Büchler und ihrem Mann Günther besuchte er das Architekturzentrum Wien. In dessen Räumlichkeiten wurden originale Vintage-Fotografien und fotohistorische Raritäten aus drei Jahrhunderten von Ausstellern aus ganz Österreich angeboten. Darunter befanden sich Aufnahmen von den Beatles, amerikanischen Schauspielern, Kunstfotos und Porträts. Beim Verlassen der Ausstellung traf Zahornicky - fast könnte man sagen - im Minutentakt langjährige Freunde und berufliche Wegbegleiter.

Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Kunstwissenschaftlerin, Ausstellungskuratorin und Journalistin bei der Wiener Zeitung, traf gemeinsam mit dem deutschen Kunsthistoriker Dieter Ronte auf die Besucher aus Pressbaum. Ronte war unter anderem von 1979 bis 1989 Direktor des Museums Moderner Kunst in Wien und von 2007 bis 2015 künstlerischer Leiter des Frohner Forums in Krems an der Donau.

Kurz darauf gesellte sich Uwe Schögl, Fotohistoriker im Bildarchiv und der Grafiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, sowie Herausgeber der Zeitschrift PhotoResearcher zur Runde. Nach einem kurzen Plausch verabschiedete sich Schögl, und Edelbert Köb und seine Ehefrau bereicherten die Gesprächsrunde. Der freischaffende Künstler und Bildhauer Köb war unter anderem einer der Nachfolger Dieter Rontes als Direktor des Museum Moderner Kunst in Wien und ist seit 2001 Beiratsmitglied für Bildende Kunst im Bundeskanzleramt. Zahlreiche Erinnerungen und Anekdoten später trennte sich die Freundesrunde wieder und zerstreute sich in verschiedene Richtungen.