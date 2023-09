Reitwege in der Region Wienerwald sorgen für Aufregung

„Je loser der Untergrund, desto schwieriger ist es für die Pferde darauf zu laufen und spitze Steine können außerdem zu einem Hufabszess führen“, zeigt sich Claudia Aschour verärgert. Sie ist Reiterin in der Region Wienerwald und hat sich schon vor zwei Jahren in einem offenen Brief an die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) gewandt. Passiert sei nur wenig, die Probleme bleiben die gleichen. Es werde weiterhin grobes Material für die Reitwege verwendet, dass sich nicht verfestigt. Nicht nur dieser Umstand führe zu erheblichen Sicherheitsproblemen.

„So fehlen Verbindungswege von einem Reitweg zum anderen, obwohl man uns zugesichert hat, die Gefahrenstelle zu entschärfen. Wenn wir eine Runde reiten wollen, sind wir gezwungen ein Stück entlang der L 110 zu reiten“, ist Aschour verärgert und vergleicht die Reitwege mit einer Autobahnvignette: „Wir zahlen 157 Euro im Jahr für eine Reitplakette und bekommen aber nur 280 Kilometer freigegebene Wege, das hat sich in den vergangenen 20 Jahren auch kaum verändert.“ Und es sei auch kein Reitwegenetz im Wienerwald vorhanden, sondern die Bundesforste geben immer nur einzelne Wege für die Reiter frei. Bei Streckensperren stehen die Reiter plötzlich vor dem Nichts.

Deshalb hat Aschour jetzt eine Online-Petition gestartet, um bis November mindestens 1.000 Unterschriften zu sammeln, die sie an die Österreichischen Bundesforste, dem größten Grundbesitzer in der Gegend, übergeben will. openpetition.eu/!pkjjz

Das Problem ist das Schottermaterial

Die Probleme kennt auch Jürgen Alt-Kraus, Obmann des Vereins Reitregion Wienerwald mit Sitz in Sulz, Bezirk Mödling. Er ist nicht nur selbst Reiter, sondern auch Hufschmied und kennt daher die Situation in der gesamten Reitregion Wienerwald ganz genau.

Mit diesen Schotteraufbringungen haben die Bundesforste laut dem Obmann „vor zwei Jahren begonnen. Mittlerweile kommen diese in der ganzen Reitregion vor, geschottert wird nicht nur ein Seitenstreifen neben Landesstraßen, sondern auch Forstwege im Wald selbst, um diese Wege auch mit schwerem Gerät für die Holzernte befahrbar zu machen“. Für ihn sind besonders zwei Probleme essenziell. „Die Bundesforste tragen das Material nicht selbst auf, sondern beauftragen Fremdfirmen damit. Da kommt es eben extrem darauf an, wie diese Firmen arbeiten und ob der jeweilige Revierleiter, der auch für die Forstwege zuständig ist, diesen Prozess überwacht.“ Die zweite Sollbruchstelle zwischen Theorie und Realität laut dem Obmann ist: „Die Benutzbarkeit des Seitenstreifens und der geschotterten Forstwege ist ganz stark abhängig davon, welcher Schotter verwendet wird. Wird dem Schotter, der vorwiegend aus einem Steinbruch aus Gaaden bei uns im Bezirk Mödling stammt, nicht ausreichend mit Sand vermischt, dann verdichtet sich die Straße nicht. Wird das ordentlich gemacht, dann dauert dieser Prozess etwa ein Jahr.“

Wald ist Lebensraum und Arbeitsplatz

Von den ÖBf betont Gerald Oitzinger, Leiter des Forstbetriebes Wienerwald, dass der Wald nicht nur Erholungsraum, sondern auch Lebensraum und Arbeitsplatz ist und zeitlich begrenzte Sperren von Forststraßen notwendig seien, um Holz zu ernten und Schadholz zu entfernen. Aktuelle Informationen zu mehrtägigen Streckensperren könne man unter www.bundesforste.at/wienerwald einsehen.

Oitzinger weist auch darauf hin, dass man mit der offiziellen Vertretung der Reitregion Wienerwald seit vielen Jahren in regelmäßigem Austausch sei. Aufgrund der intensiven Nutzung müssen Forststraßen regelmäßig instand gesetzt werden. „Aus ökologischen und ökonomischen Gründen wird dafür spezielles Schottermaterial aus der Region verwendet. Da es bei frischen Schotterungen einige Monate dauern kann bis sich das Material verfeinert und verfestigt, wird nach Abstimmung mit der Reitregion Wienerwald bei frischen Schotterungen extra ein entsprechender, pferdegerechter Seitenstreifen zum Bereiten zur Verfügung gestellt“, sagt der Leiter des Forstbetriebes Wienerwald. Die Bundesforste hätten auch ein externes Unternehmen beauftragt, das mit einem Spezialgerät mehrmals jährlich den Seitenstreifen wieder herstellt und loses, gröberes Steinmaterial von dort wieder entfernt.

Laut Oitzinger sind derzeit insgesamt rund zwei Prozent - das entspricht fünf Kilometer - der zum Reiten im Wienerwald freigegebenen Forststraßen und Wegen von frischen Schotterungen betroffen.

Mehr Kommunikation auf Augenhöhe erwünscht

Reitregionsobmann Jürgen Alt-Kraus ist sich sicher: „Es kommt eben immer auf die handelnden Personen an. Früher war es üblich, dass man persönlich mit dem jeweiligen Revierleiter kommuniziert und sich über Probleme austauscht, auch was Streckensperren betrifft. Jetzt wird man einfach auf das Internet verwiesen.“ Mehr persönliche Kommunikation würde auch helfen, auf Gefahrenstellen und schlechte Schotteraufbringung sofort hinzuweisen - und nicht erst eine Petition starten zu müssen.