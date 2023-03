Ex-Ministerin Kdolsky tritt aus Partei aus

„Es geschieht wohl überlegt und mit Wehmut“, schreibt Andrea Kdolsky auf Social Media über ihre Entscheidung, ihre Mitgliedschaft bei der ÖVP zurück zu legen. Der 17. März sei für sie ein schwarzer Tag, an dem die ÖVP NÖ das geschafft habe, was Sebastian Kurz nicht geschafft hat. Der zunehmende Rechtsruck der Partei sei von der ehemaligen Ministerin, die „bei den bunten Vögel unter Erhard Busek“ begann, sorgenvoll beobachtet worden. „Und zwingt mich nun durch die Kooperation der ÖVP NÖ und der FPÖ NÖ (Waldhäusl und Landbauer) meine Mitgliedschaft zurück zu legen“, so die ehemalige Ministerin im Kabinett Gusenbauer.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.