Erstmals Vintage-Shopping in Gablitz

Sie ist eine passionierte Flohmarktgeherin, doch in den letzten Jahren konnte sie das Angebot auf vielen Märkten nicht mehr überzeugen. „Also habe ich mich mit meinen Damen zusammengesetzt, und wir haben beschlossen, etwas mit einem anderen Touch zu probieren“, erinnert sich Sylvia Meier-Stauffer an die ersten Ideen zu ihrem „Vintage-Shopping“. Mit „meinen Damen“ ist eine aktive Damenrunde gemeint – eben die „Weiberwerkstatt“ – die Interessierte und Kauffreudige am Samstag, dem 21. Oktober, unter dem Motto „Gib Gutem eine 2. Chance“ erstmals einlädt. Von 8 bis 18 Uhr kann in der Glashalle Gablitz nach Lust und Laune gestöbert werden. Und im Sinne der Nachhaltigkeit kann auch der eigene Kleiderkasten mit gebrauchten, aber gehobenen Sachen aus den Bereichen Kleidung, Schmuck oder Deko bereichert werden.

Bewusst wollen sie dabei aber nicht mit dem einem klassischen Flohmarkt in Verbindung gebracht werden. So wird die Veranstaltung auf lediglich 14 Ausstellerinnen aus dem Gablitzer Frauennetzwerk von Sylvia Meier-Stauffer beschränkt sein, die allesamt Stilvolles für den anspruchsvollen Normalverbraucher feilbieten wollen. Wenn bei der Premiere alles gut geht, wird es monatliche Fortsetzungen geben, immer unter einem anderen Motto. Dann sollen auch die Wünsche und Vorstellungen von Herren und Kindern regelmäßig im Mittelpunkt stehen. Hierzu wird der Kreis der Verkäuferinnen ausgeweitet, so kann jede und jeder mit dabei sein und sich einbringen.

Eine andere Idee, die Meier-Stauffer erstmals ausprobieren will, ist eine Foto-Schnäppchenwand: „Für schwere oder sperrige Sachen, die zu schwierig zu transportieren sind, kann gegen eine Gebühr ein Foto aufgehängt werden.“ So wird der manchmal mühsame Umweg über den Veranstaltungsort gespart. Aber auch eine „Help-Corner“ ist angedacht, die unter dem Motto „Ich biete – Ich brauche – Gemeinsam schaffen wird das“ Menschen zusammenführen soll.

„Mir ist vor allem auch wichtig, dass gute Stimmung herrscht, dass sich alle wohl fühlen und sich jede und jeder eine kleine Freude gönnen kann. Und das alles direkt in der Region, ohne weit fahren zu müssen, um sich Schönes zu leisten“, hofft Sylvia Meier-Stauffer auf eine erfolgreiche Veranstaltung der „Weiberwerkstatt“.