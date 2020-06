Die hochsommerlichen Temperaturen letzten Samstag waren nicht nur für die Menschen eine Herausforderung. Auch so manche Kühlung kam dabei an ihr Limit. So auch ein Kühlaggregat beim Hofer in Weidling. Es erhitzte sich so sehr, dass es zu einem Schmorbrand kam. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weidling, Klosterneuburg und Kierling standen rund zwei Stunden im Einsatz.

Gegen 15 Uhr schrillten die Pager der Floriani: Der Motor eines Kühlaggregates erhitzte sich so sehr, dass sich ein Schmorbrand entwickelte. Dies führte dazu, dass das Lager, sowie der hintere Teil der Verkaufsfläche verraucht waren. Die Angestellten reagierten prompt und evakuierten vorbildlich das Geschäft. Nach dem Eintreffen konnten die Feuerwehren den Brand schnell, unter schwerem Atemschutz, lokalisieren und ablöschen. Mittels Wärmebildkamera wurde eine Nachkontrolle durchgeführt und die Anlage von einem Techniker stromlos geschalten.

Um möglichst viele Lebensmittel, die nicht mehr gekühlt werden konnten, zu retten, halfen die Floriani beim Verladen in einen Kühl-LKW. Nach rund zwei Stunden konnten die Arbeiten abgeschlossen werden.