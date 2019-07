Anfang Juli wurden nach dem Ausscheiden der Stadträte Martin Czerny und Peter Mayer vier Ressorts in der Klosterneuburger Volkspartei neu besetzt, und auch zwei neue Gemeinderäte wurden angelobt. Unter den neuen Gemeinderäten befindet sich auch Weidlingbachs Wiesenmeister und Feuerwehr-Löschmeister Wilhelm Hauser. Die NÖN bat den Neo-Gemeinderat Hauser zum Gespräch.

NÖN: Wie kam es zur neuen Aufgabe als Gemeinderat bei der Volkspartei Klosterneuburg?

Wilhelm Hauser: Ich bin schon seit vielen Jahren im Ort, Ansprechpartner für Fragen rund um Bäume, Natur im Allgemeinen, Gärten, aber auch wenn jemand Hilfe braucht, werde ich oft als Erster angerufen. Ich liebe die Landwirtschaft, nicht weil ich es von klein auf so kenne, sondern weil es mir sehr viel Spaß macht. Mit meiner Erfahrung bin ich ein guter Ansprechpartner in puncto Natur und Umwelt, und somit wurde ich nun zum Gemeinderat gewählt.

Wie wird die Arbeit als Gemeinderat aussehen?

Jetzt bin ich seit zwei Wochen Gemeinderat und muss mich zuerst einmal richtig einfinden. In Zukunft werde ich die Stadt mit meinem Wissen und meiner Erfahrung als Landwirt und Waldbesitzer unterstützen. Auch in Bezug auf unsere Umwelt, Ökologie und Tierhaltung kann ich meinen Wissensschatz zukünftig einbringen. Ich bin für die Gemeinschaft und ein Miteinander, und so werde ich auch als Gemeinderat arbeiten.

Welche Pläne und Ziele gibt es bereits als Gemeinderat?

Ich bin dafür, die grüne Zone rund um Klosterneuburg zu erhalten und weniger in diesen „grünen Ring“ hinein zu bauen. Außerdem möchte ich natürlich auch Weidlingbach sauber halten und setze mich für Mistkübel an jeder Einfahrt des Mountainbike-Trails ein. Besonders in Hinsicht auf Ökologie bin ich der Meinung, dass jeder bereits bei sich seinen Beitrag leisten und Müll vermeiden kann, auch dabei möchte ich die Bürger unterstützen.