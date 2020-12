Die Weihnachtsfeiertage werden heuer Corona-bedingt vermutlich bei vielen anders sein, als die Jahre zuvor. Die NÖN sprach mit Politikern, Sportlern und Promis aus der Region, wie sie Weihnachten verbringen.

Stefan Steinbichler, Bürgermeister von Purkersdorf, feiert Weihnachten normalerweise im großen Kreis mit der gesamten Familie. „Die letzten Jahre haben wir viel größer gefeiert, mit meinen Eltern, Schwiegereltern, Schwägerin, Schwager und meinem Bruder samt Familie. Heuer sind wir genau neun Personen“, erzählt der Stadtchef.

Im Hause Steinbichler werden zudem alle, bevor sie gemeinsam Weihnachten feiern, getestet. Dann wird gemeinsam mit Schwiegereltern, Schwägerin und Schwager Weihnachten zelebriert.

Dem Kabarettisten Ehepaar Monica Weinzettl und Gerold Rudle ist es wichtig, sich auch zu Weihnachten an die Corona Maßnahmen zu halten. Sie feiern im engsten Kreis mit den Eltern an den beiden erlaubten Tagen.

Vor Corona gab es auch immer wieder Weihnachtsfeste mit der ganzen Familie. „Bei den großen Familienfesten neigt man zu einer Aufgeregtheit und Nervosität. Das hat mit Stille und Besinnlichkeit nicht viel zu tun. Insofern schadet ein kleinerer Kreis nicht, um ein stimmungsvolles Weihnachtsfest zu feiern“, ist Rudle überzeugt.

Diskussionen um Weihnachtsessen

Das Weihnachtsessen war bei Weinzettl und Rudle jedes Jahr eine Diskussion. Bei Familie Rudle gab es traditionell immer Würstel mit Erdäpfel und Vogerlsalat, bei Familie Weinzettl Fisch. Mittlerweile leben Gerold Rudle und Monica Weinzettl vegan und die Diskussion um das Weihnachtsessen hat ihre Basis verloren.

Gegenseitige Geschenke gibt es keine, aber die „Weltverschönerin“, alias Monica Weinzettl, sorgt bereits seit Anfang Dezember für die Weihnachtsdekoration. Mit ihren Do-it-yourself Ideen befüllt sie ihren Blog, ihre Instagram Seite und zeigt sie Donnerstags auf Puls 4 (die NÖN berichtete). Die Adventzeit verbindet das Ehepaar vor allem mit den Weihnachtsvorstellungen, die sie üblicherweise im Dezember spielen. Diese sind für sie etwas ganz Besonderes.

Für das Kunstturner-Geschwisterpaar, Marie und Martin Wolf, bedeutet Weihnachten vor allem Zeit mit der Familie. Bis zum vierten Adventwochenende standen Training und Wettkämpfe am Programm. Die Weihnachtsfeiertage sind Ruhe- und Erholungspause zwischen den zwei Saisonen im Sportjahr.

Als Ruhepause sehen die Geschwister Marie und Martin Wolf die Feiertage. Tina Weinberger

Am 24. Dezember werden die Geschwister ausschlafen und starten anschließend mit einem Brunch in den Tag, den sie gemeinsam mit ihren Eltern verbringen werden. Der traditionelle Besuch am Eislaufplatz, sowie der Besuch der Nachmittagsmette fallen heuer aus, aber dafür gibt es einen langen Spaziergang im schönen Wienerwald.

Am Nachmittag wird am Sofa gefaulenzt und gemeinsam ein weihnachtlicher Familienfilm angeschaut. „Wir schätzen die Zeit mit unseren Eltern. Familienzeit kommt bei uns nicht so oft vor. Wir sind unter der Woche im Internat und unsere Freizeit ist mit den sportlichen Aktivitäten ausgefüllt“, erklärt Marie Wolf.

„Wir feiern heuer zu sechst den Heiligen Abend. Mit Tochter, Sohn und ihren jeweiligen Partnern“, so die Pressbaumer Rockröhre Joni Madden. Sie werden sich in aller Ruhe um den Weihnachtsbaum versammeln, Packerl verschenken, Glühwein trinken und den Abend so besinnlich wie möglich gestalten.

„Wir müssen jetzt alle stark sein und unsere Zuversicht auch wechselseitig stärken nach diesem herausfordernden Jahr“, meint Madden, der am meisten die Bühne und ihr Publikum fehlen. „Die Feiertage werden wir jedenfalls genießen, das gehört dazu“, betont die lebensbejahende Sängerin abschließend doch etwas traurig gegenüber der NÖN.

Pressbaums neue Vize-Bürgermeisterin, Jutta Polzer, feiert seit Jahren Weihnachten ganz alleine mit ihrem Mann und ganz ohne Trubel. Der diesjährige Weihnachtsbesuch bei ihrem Vater im Pensionistenheim fällt Corona-bedingt aus.

Ein traditionelles Essen gibt es im Hause Polzer nicht. Jutta Polzer isst gerne Fisch, ihr Mann lieber Fleisch. „Mein Mann ist seit 43 Jahren der Chef in der Küche. Das freut mich sehr, ich bin keine talentierte Hausfrau“, erklärt Polzer. Was letztendlich auf den Tisch kommt, wird meistens kurzfristig entschieden.