„Die Vorfreude auf die Weihnachtskonzerte ist immer groß“, erzählt Christian Maurer, der gemeinsam mit Florian Bramböck, Klaus Dickbauer und Wolfgang Puschnig am Freitag, 22. November, um 19.30 Uhr auf der Bühne in der Bühne stehen wird. Als Saxofour spielt das Bläserensemble Weihnachtslieder in neuem Gewand. „Wir haben insgesamt schon vier Weihnachts-CDs herausgebracht, das ist ziemlich selten in Österreich“, meint Maurer. 40 Lieder haben sie im Repertoire.

„Das Publikum darf sich auch was wünschen, da sind wir ganz spontan“, sagt der Musiker. Sein Lieblings-Weihnachtslied ist übrigens „Ihr Kinderlein kommet“, aber auch ungarische und amerikanische Lieder für die besinnliche Zeit zählen zu seinen Favoriten. „Man denkt immer, irgendwann sind die Weihnachtslieder erschöpft, aber die Leute freuen sich jedes Jahr aufs Neue daran“, weißt Maurer. Es würde immer Publikum geben, das sich diese Stücke gerne anhört. Die Weihnachtszeit sei auch die einzige Zeit im Jahr, in der es passende Lieder gibt.