Gablitz: Die großen Stars des Musicals ganz nahe

Es ist eine jener Veranstaltungen, bei denen die Besucher schon beim Verlassen des Theaters wissen, dass sie im nächsten Jahr wieder mit dabei sein werden. Die Rede ist vom traditionellen „The Sound of Christmas“-Weihnachtsspecial, das heuer von 6. bis 23. Dezember im Theater 82er Haus die Zuschauer begeistern wird.

Markus Richter hat es einmal mehr geschafft, ein sensationelles Ensemble auf die Bühne zu zaubern, das auch international keine Vergleiche zu scheuen braucht. Mit dabei ist erneut Wietske van Tongeren, der holländische Musical-Star, der in Österreich schon in der Welturaufführung von Rebecca in Wien und als Grizabella in Cats begeisterte. An vier Terminen wird sie von Bettina Bogdany vertreten, die ebenfalls bei Rebecca mit dabei war.

Auch Barbara Endl-Kapaun, zuletzt im Mai in Gablitz engagiert, gehört in diesem Jahr wieder zum Team. Die männlichen Parts werden vom ehemaligen Wiener Sängerknaben Terry Chladt und Intendant Markus Richter, beide erfahrene und erfolgreiche Musical-Darsteller, übernommen.

Interessierte erwartet ein völlig neues Repertoire

„Das Programm selbst wird heuer ein völlig neues sein, mit neuen Geschichten und neuen Songs“, blickt Markus Richter mit viel Vorfreude auf die kommenden Wochen. Mit dazu beigetragen haben die gelungenen Aufführungen bei einer gerade zu Ende gehenden Tournee durch Oberösterreich, Niederösterreich und das Burgenland.

Eine Tour, die ebenfalls bereits Tradition hat. Erst am vergangenen Wochenende ließen sich mehr als tausend Zuschauer bei zwei Aufführungen in Wels begeistern. „Das Kick-off war also ein toller Erfolg“, freut sich Richter über den optimalen Start.

Auch die Verkaufszahlen, die in den letzten Wochen jenen der letzten Jahre etwas hinterherhinkten, haben nun stark angezogen. Bei über 80 Prozent verkaufter Tickets eine Woche vor der Premiere und bereits vielen ausverkauften Aufführungen sieht Markus Richter den wirtschaftlichen Erfolg der Produktion in trockenen Tüchern. Unentschlossene sollten sich also rasch entscheiden, wenn sie Gospels, Traditionals und Weihnachtslieder aus aller Welt und allen Epochen, bereichert mit erheiternden Gedichten und Geschichten rund um das Weihnachtsfest, genießen wollen.

