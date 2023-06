Gablitzer Kunstkeller präsentierte Zedka und Deisting

Mitten im Zentrum von Gablitz befindet sich der Kunstkeller von Josef Vyborny. Am vergangenen Wochenende lud er einmal mehr Freunde der Bildenden Kunst ein, sich an den Werken von Elisabeth Deisting und Viktor Zedka zu erfreuen. Und viele folgten der Einladung. Das Weingut Wimmer aus Fels am Wagram sorgte mit seinen edlen Tropfen für die Abrundung der Veranstaltung.