Das Wetter hat es doch noch gut gemeint mit den Aktivitäten rund um den Feiertag. Nach den starken Regenfällen des Vortags, konnten der Biosphärenpark Cup und der Tag der offenen Tür im Schul- und Biosphärenparkzentrum Norbertinum in Tullnerbach, bei Sonnenschein über die Bühne gehen. Traditionell findet diese Veranstaltung am 1. Mai statt.

An zehn Stationen konnten Teams ihr Wissen, ihre Geschicklichkeit und ihre Kreativität beweisen. Drei bis zehn Personen unterschiedlicher Altersstufen beschäftigten sich unter anderem mit den Themen: „Was ist los im Wald“ oder „Tierspuren“. An jeder Station galt es Punkte zu sammeln, und das Team mit den meisten Punkten gewann.

Veranstaltet wird der Cup vom Biosphärenpark Wienerwald, den Österreichischen Bundesforsten und Partnern aus der Region und Wissenschaft.



„Der Cup ist eine schöne Möglichkeit für die Bewusstseins- und Wissensbildung. Es ist eine Veranstaltung für die ganze Familie“, sagt Harald Brenner vom Naturraummanagement.

Die Österreichischen Bundesforste nehmen als Partner im Biosphärenpark Wienerwald verschiedene Aufgaben wahr. Eingebettet in den Forstbetrieb Wienerwald geht es um die nachhaltige Umsetzung der Ziele des Biosphären-Reservat.

„Wir achten bei der Bewirtschaftung auf die Erhaltung von Lebensräumen, wie zum Beispiel der Biotope, oder wir schaffen künstliche“, erklärt Claudia Kubista vom Naturraummanagement.

Das „landwirtschaftliche Bildungszentrum Norbertinum – Pferdewirtschaft“ hatte ein tolles Showprogramm vorbereitet. Das große Viereck stand nach dem Starkregen teilweise unter Wasser und so halfen die Schüler und die Einsatzkräfte der FF Tullnerbach zusammen um das Wasser mit Kübeln und Pumpe zu entfernen.

Dies löste eine Programm-Verschiebung aus. Langeweile kam jedoch keine auf. Pferde wurden gestreichelt, Kinder konnten unter Aufsicht reiten, Traktoren bestaunt werden, und die Besucher konnten sich mit Schmankerln aus Niederösterreich stärken.

Das Showprogramm reichte von Linedance, Kegelfahren (die Schüler fahren mit der Kutsche einen mit Kegeln abgesteckten Parcours) oder Skijöring.

Die FF Tullnerbach sorgte für die Sicherheit bei der Zufahrt und die Zuweisung der Parkplätze.

Von insgesamt 76 teilnehmenden Teams holte das Team „Die harten Riegel“ aus Mödling mit 948 von 1.000 möglichen Punkten den Gesamtsieg. Dicht gefolgt von den Teams „Blitzi“ und „Wildschweine“ aus Neulengbach.

Der Biosphärenpark Cup findet jährlich anlässlich des Tages der Offenen Tür der Landwirtschaftlichen Fachschule Norbertinum in Tullnerbach statt. Veranstaltet wird dieser Wettbewerb, bei dem Wissen, Geschicklichkeit und Spaß im Mittelpunkt stehen vom Biosphärenpark Wienerwald Management gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten und der Gemeinde Tullnerbach. "Der Biosphärenpark Cup ist ein wichtiges Instrument, um einerseits Wissen über den Biosphärenpark und Naturschutz zu vermitteln und andererseits um Lust auf Bewegung zu machen", so Herbert Greisberger, Direktor des Biosphärenpark Wienerwald Managements. Auch im heurigen Jahr stellen sich sowohl Veteranen der Vorjahre als auch neue Teams dem Wettbewerb.

„Es ist jedes Jahr eine große Freude zu sehen, wie motiviert die Teams bei der Sache sind und versuchen, die bei den einzelnen Stationen vorbereiteten Aufgaben gemeinsam zu lösen“, ist DI Harald Brenner, Teamleiter Naturraummanagement vom Biosphärenpark Wienerwald, über den Erfolg der Veranstaltung begeistert.

"Der Ansturm an Teilnehmer beweist uns einerseits, dass sich der Biosphärenpark Cup bei den Menschen aus der Region zu einer sehr beliebten Veranstaltung entwickelt hat. Andererseits ist er auch ein Indiz dafür, dass die Themen Artenvielfalt, Natur und Forschung mit großem Interesse angenommen werden, wenn sie spannend verpackt sind", ist Alexandra Wieshaider, ÖBf-Leiterin im Biosphärenpark Wienerwald, überzeugt.