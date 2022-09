Purkersdorfer traf Monarchin: „Die Queen war eine beeindruckende Frau“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Queen Elizabeth II. war die längstdienende britische Monarchin. Vergangenen Donnerstag ist sie im Alter von 96 Jahren gestorben und war damit für viele eine gewisse „Konstante“ im Leben – jemand, der einfach „immer da“ war. Persönlich getroffen haben sie natürlich nur wenige. Einer, der es getan hat, ist Werner Pleischl. Anlässlich ihres Todes erinnert sich der Purkersdorfer an die Begegnung mit der Monarchin im Jahr 2015.

Werner Pleischl durfte Queen Elizabeth II im Buckingham Palast die Hand reichen. Foto: privat

„Die Queen war eine unglaublich beeindruckende Frau, die viele Jahre lang an der Spitze eines der wichtigsten Länder der Europäischen Union stand“, so Pleischl. Persönlich getroffen hat er sie anlässlich der 800-Jahr-Feier der Magna Carta bei einem Empfang im Buckingham Palast. Gemeinsam mit dem damaligen Minister Wolfgang Brandstetter war er mit einer Delegation in London.

„Der Botschafter in London und jetzige Landesrat Martin Eichtinger hat den Termin mit der Königin organisiert“, berichtet Pleischl. Im Spiegelsaal im Buckingham Palast habe die Queen ihre Gäste empfangen und ihm sogar die Hand gereicht. „Sie war ganz in Zinnoberrot gekleidet und trug schwarze Handschuhe“, erinnert sich der Purkersdorfer.

Nach der Begrüßung ist Pleischl dann in einer Runde mit Ministern aus Luxemburg und Slowenien zusammengestanden und „uns ist angekündigt worden, dass sich die Queen zu uns gesellen wird“. Sie hat Fragen wie „Woher kommen Sie? und Wie ist das Meeting?“ gestellt. Pleischl hat sich dann sogar getraut, die Monarchin anzusprechen.

„Eure Majestät, ich erinnere mich noch genau an ihren letzten Besuch in Wien im Frühjahr 1969“, hat er zu ihr gesagt. Damals hat Pleischl als junger Student den Wagen des Königspaares vorbeifahren sehen. „Die Königin musste schmunzeln und hat mir dann geantwortet, dass ich da wahrscheinlich so groß war – und die Hand in Brusthöhe gehalten“, so Pleischl. Das war es dann auch schon mit dem Austausch.

Für ihn war die Tatsache, zur Queen und weiteren Mitgliedern der königlichen Familie, wie Prinz Philip, dem Ehemann der Queen, vorgelassen zu werden, etwas ganz Besonderes. „Allerdings muss man auf dem Boden bleiben, es war eine kurze Begegnung mit einer liebenswerten alten Dame, deren Äußeres mich an meine Mutter erinnert hat“, so Pleischl. Diese Episode in seinem Leben sei ihm aufgrund seiner Stellung als Generalprokurator zugefallen. „Aber natürlich war es ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, da kann man von der Monarchie halten, was man will“, meint der Purkersdorfer abschließend.

