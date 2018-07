Am Bauhof, besser gesagt, am Wertstoffsammelzentrum, können schon einmal die Nerven blank liegen. Wenn gestresste Gemeindebürger mit übervollen Pkw ungeduldig in das Areal einfahren, treffen sie da mitunter auf Gemeindearbeiter, die wohl auch schon so einiges an diesem Tag erlebt haben. Vor allem, wenn Purkersdorfer zwar eine Berechtigungskarte haben, aber vorgeschriebene „Haushaltsmengen“ bei Weitem überschritten werden. Das Resultat sind Streitigkeiten.

Franz Ondrej ist „Platzwart“ in Purkersdorf und das gleich in mehrfacher Funktion. Zum einen kümmert er sich Jahr für Jahr rührend um perfekte Flächen auf dem Eislaufplatz, zum anderen ist er auch für das Wertstoffsammelzentrum am Bauhof verantwortlich. Kritik, die ihm von den Grünen plus entgegenschlug, nahm er persönlich. „Wir haben uns stets bemüht freundlich und korrekt die Sammelstelle nach Vorgabe zu verwalten“, rechtfertigt sich Ondrej. Zu Streitigkeiten komme es dann, wenn die vorgegebene „Haushaltsmenge“ überschritten werde, und dann Geld für die zusätzliche Entsorgung verlangt werde. „Jeder bezahlt dieselbe Gebühr. Warum sollten andere die Entsorgung mitbezahlen, die nie zu uns kommen? Wo ist die Mengenbegrenzung?“, fragt sich Ondrej.

Abfallwirtschaftsabgabe erhöht sich um 9 Euro

Stadträtin Christiane Maringer reagiert: „Niemand wurde persönlich angegriffen und der Unhöflichkeit beschuldigt. Wir haben aber darauf hingewiesen, dass die Stimmung am Bauhof allgemein nicht einladend ist.“ Die Sammelstelle bleibe dennoch eine Einrichtung für die Bürger. „Es wäre daher wichtig, dass die Mitarbeiter nicht nur korrekt, sondern auch hilfsbereit handeln“, sagt Maringer.

Nach einem Beschluss des Gemeinderates fällt diese „Zusatzgebühr“ nun weg. Insgesamt wird dafür aber, ab 1. Jänner 2019, die Abfallwirtschaftsabgabe um etwa neun Euro pro Jahr pro Haushalt erhöht. „Dies bringt etwa 16.000 Euro jährlich, die diese Streitsituationen entschärfen sollen“, erklärt Bürgermeister Karl Schlögl. Der Beschluss erfolgte mehrheitlich.