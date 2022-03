Regionales vom Markt vor der Mauerbacher Kartause

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Vergangenes Jahr startete in der Gemeinde Mauerbach erstmals ein Bauernmarkt vor der Kartause. Mit großem Erfolg verabschiedete man sich im Herbst in die Winterpause, jetzt startet Organisatorin Christine Pennauer gemeinsam mit den Standlern voller Elan in die zweite Saison.

„Trotz Verzögerungen konnten wir vergangenes Jahr den Markt vier Mal im Oktober noch abhalten – und das mit großem Erfolg. Daran möchten wir jetzt anschließen und hoffen auf viele Besucher“, blickt Pennauer der Eröffnung Anfang April bereits hoffnungsvoll und voller Freude entgegen.

Angeboten werden regionale und frische Produkte. Alle Standler, die bereits im Oktober mit dabei waren, werden auch heuer wieder ihre Produkte anbieten.

„Angeboten werden an verschiedenen Ständen Obst, Gemüse, Käse, Fleisch vom Mangalitzaschwein, Süßigkeiten, Brot, Wein, Honig, Schnäpse, Marmeladen, Eier und Mehlspeisen. Bis Ostern gibt es außerdem zwei Mal einen Stand mit Osterschmuck“, erklärt die Organisatorin. Der Bauernmarkt findet ab 2. April wöchentlich jeden Samstag von 8 bis 14 Uhr vor der Kartause statt.

