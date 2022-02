„Erste Hilfe-Paket“ für Purkersdorfer Anrainer steht

In weniger als einer Woche, konkret am kommenden Dienstag, 1. März, tritt das wienweite Parkpickerl in Kraft. Gleichzeitig müssen sich die Umlandgemeinden mit einer Welle an Verkehr und hier vor allem mit Autofahrern, die künftig außerhalb der Stadt parken müssen, rechnen.

In Purkersdorf präsentierten SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler sowie seine beiden Vize Andreas Kirnberger (ÖVP) und Viktor Weinzinger (SPÖ) nun erste konkrete Maßnahmen.

„Besonders stark betroffen sind die Anrainer von Wurzbachgasse, Schuhmeierstraße und Waldgasse“, erklärt Steinbichler.

Um in diese Gassen, die zu Purkersdorf gehören, zu gelangen, muss man über Wien fahren. „Wir befürchten daher, dass die Pendler jetzt in diesen Gassen parken werden, da sie hier kostenlos ihre Autos abstellen können“, ergänzt Weinzinger. Das soll sich aber jetzt ändern.

Als Erstmaßnahme soll es in diesen Gassen künftig eine Kurzparkzone geben. Anrainer sollen davon ausgenommen werden. „In diesen Gassen wird, sobald es möglich ist, eine Kurzparkzone eingerichtet werden, in der man drei Stunden mittels Parkuhr parken kann. Für die Anrainer wird es eine Berechtigungskarte geben, sodass sie kostenlos dort parken können“, erklärt Kirnberger.

Danach soll evaluiert werden, inwieweit diese ersten Maßnahmen helfen und ob sie möglicherweise noch ausgeweitet werden müssen.

„Die eigens dafür geschaffene Arbeitsgruppe hat zahlreiche Möglichkeiten durchgespielt und dafür viele verschiedene Lösungen ausgearbeitet. Falls wir nachjustieren müssen, können wir auf die gute Arbeit der Arbeitsgruppe zurückgreifen“, erklärt Bürgermeister Steinbichler.

Einberufen wurde die Arbeitsgruppe bereits vor rund einem Jahr, als das flächendeckende Parkpickerl für Wien verkündet wurde. Maßgeblich dafür war NEOS-Gemeinderat Reinhardt Seliger.

„Vielen ist nicht bewusst, dass die Instandhaltung dieser öffentlichen Flächen die Allgemeinheit zahlt.“

„Ab 1. März wird es in Wien ein flächendeckendes Parkpickerl geben. Wir möchten Parktourismus vermeiden, da die vorhandenen Parkplätze für uns Purkersdorferinnen und Purkersdorfer gebraucht werden. Um hier Lösungen zu erarbeiten, habe ich die Arbeitsgruppe für Parkraumbewirtschaftung bereits letztes Frühjahr in Leben gerufen. Hier hatten alle Parteien die Möglichkeit sich einzubringen und wir haben auch Beratungen durch das Land in Anspruch genommen“, erklärt Seliger und fügt hinzu: „Das Konzept ist fertig und liegt allen Parteien vor. Es geht nun darum, dass die Regierenden – also SPÖ und ÖVP – so bald wie möglich entscheiden, was sie gerne umgesetzt hätten, da die Zeit mehr als drängt.“

NEOS-Stadtrat Gerald Pistracher gibt zudem zu Bedenken: „Aktuell nutzen wir mit unseren Pkw unentgeltlich öffentlichen Raum. Vielen ist nicht bewusst, dass die Instandhaltung dieser öffentlichen Flächen die Allgemeinheit zahlt. Das heißt, die Purkersdorferinnen und Purkersdorfer tragen diese Kosten, egal ob jemand gar kein Auto hat oder mehrere. Und viel schlimmer noch: Sie tragen ja auch die Kosten durch all jene, die nicht in Purkersdorf wohnen und nur ihre Autos bei uns abstellen.“

Parkpickerl und Shuttlebus

In der Arbeitsgruppe wurden deshalb unter anderem folgende Vorschläge bearbeitet, für die sich die NEOS aussprechen:

Flächendeckendes Parkpickerl für zwei Zonen (Zentrums- und Randzone) für hauptwohnsitzgemeldete Einwohner.

Shuttlebus , der in kurzen regelmäßigen Intervallen durch Purkersdorf fährt.

Ausbau der Park & Ride-Anlage Purkersdorf-Zentrum . Die NEOS sprechen sich dafür gegen eine Park & Ride-Anlage beim Bahnhof Unter Purkersdorf aus. Als weiteren Vorteil der Anlage beim Bahnhof Purkersdorf Zentrum sehen sie etwa die Zentrumsnähe.

Ausnahmen für das kostenpflichtige Parkpickerl für Purkersdorfer.

