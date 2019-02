8.000 Haushalte nach Brand im Umspannwerk ohne Strom .

Heute Morgen fiel in vielen Haushalten der Region der Morgenkaffee aus. Der Grund dafür war ein totaler Stromausfall in Teilen Pressbaums, Tullnerbachs, Wolfsgrabens und Eichgrabens sowie am Riederberg im Wienerwald..