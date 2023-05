Baustelle bringt auch Verzögerungen für Purkersdorfer Bevölkerung

Im Sommer wird bekanntlich viel gebaut und saniert. Diesen Sommer wird die Wiener Westeinfahrt zu einer großen Baustelle. Purkersdorferinnen und Purkersdorf, die ab 10. Juli nach Wien müssen, werden einige Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen müssen - sowohl mit dem Auto, als auch mit dem Fahrrad.

Im Bereich der Westeinfahrt im 13. Bezirk wird ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. Der Verkehr stadtauswärts wird ab der Hütteldorfer Brücke dorthin umgeleitet. Pro Fahrtrichtung sind jeweils zwei Fahrstreifen vorgesehen. Außerdem werden die aus Purkersdorf kommenden Fahrzeuge, die über die Brauhausbrücke fahren möchten, über die Auhofstraße umgeleitet, ehe sie in Richtung Bergmillergasse fahren können.

Und auch Radfahrer werden umgeleitet. Details zur Streckenführung sind in der Grafik ersichtlich. Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler (SPÖ) empfiehlt der Bevölkerung deshalb, auf die Bahn umzusteigen.

Foto: NÖN

Größere Straßenbauarbeiten in Purkersdorf ab August

Aber auch in Purkersdorf selbst wird in den kommenden Wochen und Monaten gebaut werden. Konkret sind zwei größere Straßenbauprojekte geplant, wie Baustadtrat Viktor Weinzinger (SPÖ) verrät. „Es wird die Rechenfeldstraße in Zusammenarbeit mit der EVN (aufgrund der Umleitungen beim Wasserleitungsbau Tullnerbachstraße) saniert. Ebenso wird der letzte Teil der Kaiser-Josef-Straße bis zur Rechenfeldstraße, sowie die Deutschwaldstraße bis in etwa Höhe Gasthof Klugmayer saniert. Die Arbeiten werden wahrscheinlich ab Mitte August begonnen.“

Aktuell finden Gespräche mit allen Einbautenträger statt und auch die Neuverlegung der Glafaserverkabelung wird derzeit vom Baudirektor abgeklärt. „Wenn die groben Planungen abgeschlossen sind, finden in Teilabschnitten die Anrainerbesprechungen statt“, so Weinzinger.

Neuerrichtung Gehsteig Deutschwaldstraße

Außerdem wird der Gehsteig ab der Deutschwaldstraße 10a in Richtung Baunzen neu errichtet. Derzeit ist er nur geschottert. Das hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung beschlossen.

Hinsichtlich eines Gehwegs von der Speichbergbrücke bis zur Deutschwaldstraße 8 gibt es aktuell auch Überlegungen. Derzeit gib es laut Weinzinger eine Grobskizze einer Ausbaumöglichkeit. Allerdings ist hier lediglich eine Auskragung über den Deutschwaldbach möglich. „Derzeit werden vom Baudirektor alle erforderlichen Stellungnahmen der Gebietskörperschaften eingeholt. Erst nach deren Zustimmung wird der Beschluss zur Ausarbeitung eines konkreten Projektes gefasst werden“, erklärt Weinzinger.

