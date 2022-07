Koordinatorin Hartl: Selbstständiges Leben bis ins hohe Alter als Ziel

Werbung

Monika Hartl wird derzeit zur Gesundheitskoordinatorin der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ an der Donau-Uni in Krems ausgebildet. „Die Ausbildung bietet die Möglichkeit, Fähigkeiten zu erlangen um Gesundheitsförderung in der Gemeinde und Region zu stärken“, erklärt Hartl. Zwei Jahre dauert der Lehrgang. Hartl wird ihn 2023 abschließen, dann beginnt sie mit der Arbeit in den Gemeinden.

In Gablitz ist die ausgebildete Physiotherapeutin bereits aktiv. „Wir haben eine Bedarfserhebung gemacht und die Menschen nach ihren Bedürfnissen gefragt“, berichtet Hartl, die im Ärztezentrum in Gablitz arbeitet.

Sie weist darauf hin, dass Gesundheit nicht das Fehlen von Krankheit ist. „Gesundheitsförderung ist ein Prozess, der die Menschen befähigen soll, mehr Einfluss auf ihre Gesundheitsdeterminanten zu entwickeln und ihre Gesundheit aktiv zu halten“, erklärt Hartl.

„Selbstständiges Leben bis ins hohe Alter“

Ziel sei es, allen Menschen einen Zustand körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Wohlbefinden erreichbar zu machen, sie zu motivieren sich für einen gesunden Lebensweg zu entscheiden.

„So sollte man sich bei diversen Projekten die Frage stellen, was das beispielsweise mit den Anrainern macht oder wie sich eine Entscheidung auf die Bewegung der Menschen auswirkt“, erklärt Hartl. Und manchmal sei es dann eben auch notwendig, sich gegen ein Projekt auszusprechen.

„Ein Ziel ist es, dass man bis ins hohe Alter ein selbstständiges Leben führen kann“, informiert die Gablitzerin. Neben der Verhaltensänderung, sich für eine gesunde Lebensführung zu entscheiden, sei die Verhältnisänderung ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheitsförderung. Grundprinzipien seien Vernetzung, Partizipation, Chancengerechtigkeit, nachhaltige Veränderung, Zielgruppenorientierung und Empowerment.

Als erstes Projekt ist in der Kleinregion übrigens eine Gesundheitslandkarte geplant. „Darauf werden nicht nur alle Gesundheitsberufe zu finden sein, sondern auch alles, was guttut, wie Shiatsu und Fußpflege oder Sozialberatung“, so Hartl. In Gablitz werde schon daran gearbeitet.

„Die Daten sind ja vorhanden, die Aktualisierung ist aber häufig das Problem“, weiß Hartl, die diese Gesundheitslandkarte dann einmal pro Jahr anpassen will. Außerdem hat sie vor, die Arbeitskreise der Gesunden Gemeinde zu aktivieren. „In Gablitz gab es bereits zwei Sitzungen, die gut angenommen wurden“, sagt sie.

