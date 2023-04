Schüler erobern ihr neues Schulgebäude

Strahlende Gesichter, leuchtende Augen, Aufregung, Freude und dankbare Worte kennzeichneten die ersten Stunden der rund 850 Schüler, als sie am Dienstag nach Ostern ihr neues Gebäude eroberten. Nicht weniger spannend war es für die etwa 75 Lehrer, ihr künftiges Arbeitsumfeld zu beziehen. Das Kennenlernen der Räume, der erste Pausensturm aufs Buffet, das Probesitzen an den offenen Arbeitsplätzen, wo in den Freistunden selbständig gearbeitet werden kann: All das durchforsteten die 35 Klassen des Wienerwaldgymnasiums.

Vier schulische Schwerpunkte

Vier Zweige besuchen die Schüler, die am Waldrand im Grünen ihren Schulstandort auf vier Etagen haben. Neben dem Kunst- und naturwissenschaftlichen Schwerpunkt kann der sprachliche Zweig mit Englisch als Arbeitssprache gewählt werden. In der Oberstufe gibt es pro Jahrgang zudem eine Klasse für Pferdewirtschaftler, die in Kooperation mit dem Norbertinum geführt wird. Fast die Hälfte aller Schüler nehmen die Mittags- und Nachmittagsbetreuung in Anspruch, beaufsichtigt werden sie von etwas mehr als einem Viertel ihrer Lehrer. „Für die Schüler ist es ein Vorteil, wenn sie von internen Lehrpersonen betreut werden“, weiß der Leiter der Nachmittagsbetreuung, Christian Huppert, der vormittags Deutsch, Geschichte und Ethik unterrichtet und nachmittags in den ruhigen Lernbereichen bei den Hausübungen unterstützt. Mit den Schülern und seinen Kollegen freut er sich über den großzügigen Freizeitbereich mit Wuzzlern, Airhockey-Tisch, Gesellschaftsspielen, Bücherecke und einem Tischtennis-Tisch und Dartscheibe im überdachten Freien.

Der Einzug läutet eine neue Ära ein. Karina Bruckner

„Nach den Herausforderungen der Planungs- und Bauphase seit 2017 und den vergangenen Corona-Maßnahmen läutet der Einzug in das fertiggestellte Gebäude eine neue Ära ein“, ist Direktorin Karina Bruckner froh, nach der Dreifachbelastung der letzten Jahre wieder in einen geregelten Schulalltag überzugehen. Und betont: „Für die Schüler freut es uns besonders, dass sie die tollen neuen Gegebenheiten mit lichtdurchfluteten, großzügigen und vielfältig nutzbaren Arbeitsbereichen vorfinden.“ Am 1. Jänner wurde das Wienerwaldgymnasium im 15. Schuljahr zudem gänzlich verselbständigt und trägt nun den eigenständigen offiziellen Namen BG/BRG Tullnerbach. Dass sie in diesem speziellen Jahr Schulsprecherin sein und die Interessen der Schüler vertreten darf, ist auch für Iris Frank aus der 7A etwas besonderes. „Für alle Schüler ist es ein schönes Geschenk, dass wir so ein nagelneues, wunderschönes Gebäude zur Verfügung gestellt bekommen“, erklärt sie gegenüber der NÖN.

Begeisterte Lehrer

Chemie-Kustodin Tanja Radinger ist seit zehn Jahren an der Schule, die bis jetzt keinen Chemiesaal hatte. Die Schüler ihrer Klasse 5A, in der sie Klassenvorstand ist, halfen ihr beim Übersiedeln und Einräumen. „Es ist toll, dass wir jetzt einen richtig schönen Saal haben“, freut sie sich auf viele Experimente im modern ausgestatteten Labor. Ihr Kollege Georg Rösel, Physik-Kustode und Klassenvorstand der Matura-Kunstklasse 8B, erwähnt „die fantastische Lage am Rande des Wienerwalds“, er freut sich „auf zukünftige Schülergenerationen, die wir hier unterrichten können“ und dass seine großartige BE-Abschlussklasse den neuen Standort auch noch ein wenig genießen kann. Der Koordinator des Kunstschwerpunkts, Paul Wagner, hebt die gelungene Architektur des Gebäudes hervor und betont: „Siebdruckraum, Brennofenraum, das neue digitale Fotolabor und auch eine Dunkelkammer für analoge Fotografie bieten uns die Möglichkeit, unsere künstlerischen Potentiale mit den Schülern noch mehr als bisher zu entfalten."

Ganztägiges Buffet

Erstmals seit Corona können auch wieder alle Schüler Mittag essen, das Buffet ist ganztägig geöffnet. Eltern steht ein Buchungssystem zur Verfügung, über das sie täglich aus dreigängigen vegetarischen, veganen oder Menüs mit Fleischspeisen wählen. Ausgleich gibt es in der weitläufigen Außensportanlage mit Laufbahn, unter der sich die Lehrerparkplätze befinden. Eine elektronische Abfahrtstafel der ÖBB gibt Informationen zu aktuellen Zugzeiten, eine zweite über Änderungen im Stundenplan und Supplierstunden. Auch Schulwart Martin Leitzinger freut sich, dass „die Technik nun dem Ist-Stand moderner Ansprüche entspricht“.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.