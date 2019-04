Der Waldknoblauch war der Star des Wochenendes in der Stadtgemeinde. Der alte Name des Bärlauchs weist auf die Verwandtschaft zum Knoblauch hin und den kann das Wildgemüse aufgrund des intensiven Geruchs auch kaum verbergen. Der Bärlauch hat in den letzten Jahren wieder an Ansehen gewonnen. In der Wienerwaldregion wächst der Bärlauch in Hülle und Fülle.

Gestartet wurden die Bärlauchtage am Freitag mit dem Kochworkshop von Kräuterexpertin Michaela Köttler in der Schulküche der Neuen Mittelschule. Die Teilnehmer kochten eine Bärlauch-Schaumsuppe und einen Bärlauch-Schafkäse-Strudel mit Joghurt Dip. Der wurde anschließend genüsslich verköstigt.

Am Samstag wurde der Bio- und Regiomarkt um zwei Marktstände erweitert. Der Lionsclub der Region Purkersdorf mit Anneliese Hügel und ihren Unterstützern, Bühnenwirt Roland Mayer und Hotelier Manfred Rieger, war vor Ort. Ebenso Michaela Köttler und Robert Grass mit ihren Bärlauchschmankerln.

Die Musikschule Oberes Wiental sorgte, unter der Leitung von Tina Schmidt, für die musikalische Einlage. Zum Abschluss der Darbietung wurde das Lied „Knoföspinat“ gespielt. Das Lied wurde von Rosa Owesnak komponiert und auch vorgetragen.

Der Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner bedankte sich bei allen Mitwirkenden und nutzte die Zeit für einige Plaudereien mit den Gästen des Festes. Kinder hatten die Möglichkeit mit den Ponys vom Gruberhof eine Runde zu drehen. Begleitet wurden sie dabei von Melanie Gruber und ihren Eltern.

Eine Kräuterwanderung beendete am Sonntag das Bärlauchwochenende in Pressbaum, das einmal mehr einen bleibenden Eindruck hinterließ.