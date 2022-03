„Uns sind die Tränen gekommen“: Purkersdorferin hilft Ukrainern

Die Solidarität und Spendenbereitschaft mit den Menschen in der Ukraine bzw. den Geflüchteten aus der Ukraine ist groß. Auch in der Region werden derzeit fleißig (Sach-)Spenden gesammelt.

Eine, die sich dafür stark macht, ist die gebürtige Polin Wioletta Rührer. Sie wird noch diese Woche nach Polen aufbrechen, um den aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu helfen.

Entscheidung fiel nach Telefonat mit Mutter

Die Menschen brauchen nun dringend das Allernotwendigste, wie etwa Windeln und Powerbanks für die Ladung von Mobiltelefonen. „Ich möchte mich herzlich bei der Bezirksstelle des Roten Kreuzes und beim Leiter des Kriseninterventionsteams Wolfgang Aumann für die Sach- und Geldspenden bedanken.“

Mineralwasser in Flaschen, Fleischkonserven, Windeln und Feuchttücher wird Führer dann am kommenden Wochenende in Polen kaufen und den Menschen direkt bei ihrer Ankunft geben.

Zwei Frauen mit zwei Kindern haben bei Rührers Mutter in Polen in der Zwischenzeit bereits eine Herberge gefunden. Ihre Heimatstadt liegt 130 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt. Auf private Initiative will Wioletta Rührer jetzt Flüchtlingen, die nach Polen kommen, helfen.

Die Entscheidung ist nach einem Telefonat mit ihrer Mutter am vergangenen Wochenende gefallen. Ihre Mutter habe ihr von der kargen Situation der Geflüchteten beschrieben. „Uns sind die Tränen gekommen. Da wusste ich, dass ich ebenfalls helfen werde“, erzählt Rührer. „Der Weg der Flüchtlinge, vor allem die letzten Kilometer bis zur Grenze, ist katastrophal“, betont Rührer.

