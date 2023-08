Kleinregion lädt wieder zu Bunten Nachmittagen

Um Angehörige von Demenzerkrankten bestmöglich zu unterstützen und sie zu entlasten, veranstaltet die Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ im Zuge ihres Vorzeigeprojekts „Demenzfreundliche Region“ die Bunten Nachmittage. Jetzt geht das Angebot in die nächste Runde.

Gestartet wird bei den Bunten Nachmittagen gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen. Danach werden die Besucherinnen und Besucher in zwei Gruppen unterteilt. Die Betroffenen führen Aktivitäten für Körper und Geist durch. Währenddessen können sich die Angehörigen über die aktuelle Situation austauschen. „Es ist so wichtig zu spüren, dass niemand mit dem Thema allein ist. Erfahrungen weiterzugeben und Tipps zu bekommen, beides ist sehr wertvoll im Umgang mit der Krankheit Demenz. Ich bin jedes Mal wieder berührt, welche Offenheit herrscht“, sagt Dana Puntigam, psychosoziale Beraterin und Mitgestalterin der Bunten Nachmittage.

Wichtig ist dabei, dass sich die Betroffenen immer wohl dabei fühlen und nicht etwa vor den Kopf gestoßen. „Wir geben unseren Gästen, die von Demenz betroffen sind, die Würde und Achtung, die sie erwarten und verdienen. Uns ist wichtig, dass sie sich geborgen und verstanden fühlen. Wir bieten dafür ein gesundheitsförderndes und liebevoll gestaltetes Programm, das zum Mitmachen animiert und alle Sinne anregt. So erkennen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass vieles noch möglich ist, und erlangen mehr Selbstsicherheit“, erklärt Regina Pessenbacher-Orasch, Demenzexpertin und Initiatorin der Bunten Nachmittage in der Wienerwaldregion.

In den kommenden Wochen werden drei Termine in jeweils einer Mitglied-Gemeinde angeboten. Start macht Gablitz am 31. August, dann geht es weiter am 23. September in Mauerbach. Den Abschluss der Terminserie macht Purkersdorf am 17. November (genaue Details siehe Infobox).