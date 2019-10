Der Bioshärenpark-Obstbaumtag wurde ein voller Erfolg .

In der Fachschule Norbertinum in Tullnerbach fand der "Wir für Bienen"-Obstbaumtag statt. An vielen Infoständen gab es wertvolle Tipps, im Hof der Schule ging der Festakt mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf über die Bühne, und im Außenbereich warteten zahlreiche Sträucher, Raritäten und Obstbäume auf Käufer.