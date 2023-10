Park&Ride-Anlage Unterpurkersdorf: Baum wird nicht gefällt

Für heftigen Wirbel sorgen die Arbeiten für die Park&Ride-Anlage in Unterpurkersdorf, die wie berichtet am 16. Oktober starten. In einem Rundmail zeigte sich die Bürgerinitiative „Vision statt Beton“ verärgert über eine angeblich geplante Rodung eines Baumes für die neuen Parkplätze. „Kürzlich haben wir erfahren, dass im Zuge der Errichtung der Park&Ride-Anlage Unterpurkersdorf Rodungsarbeiten geplant sind. Wir sprechen uns hiermit klar gegen diese Rodungsarbeiten aus und ersuchen, diese unverzüglich zu stoppen“, heißt es in dem Schreiben.

Über 2.000 Unterschriften seien für den Erhalt des historischen Bahnhofsgebäudes, für eine Bürgerbeteiligung und für mehr Grünflächen gesammelt worden. Der Gemeinderat habe den Initiativantrag beschlossen, die Bürgerbeteiligung habe jedoch noch nicht begonnen. „Sehr vielen Menschen liegt der Erhalt des Bahnhofsgebäudes und der Bäume am Herzen. Gerade in Zeiten der Klimakrise wäre es wichtig, dass auch ein Unternehmen wie die ÖBB umdenkt und nicht einfach gesunde Bäume fällt“, so die Initiative weiter.

Besorgt zeigte sich auch Renate Schnee von den Bahnhofsfrauen. „Es sind offenbar zwei unterschiedliche Pläne für die Mini-P&R-Anlage im Umlauf“, so Schnee. Eine vom Oktober 2022 ohne Baumfällungen und eine von Ende September, die auf der Webseite der Stadtgemeinde hochgeladen wurde. Die Pläne würden sich durch einen rot markierten Baum unterscheiden, der einen Parkplatz weichen soll. In der Juni-Gemeinderatssitzung wurde jedenfalls beschlossen, dass kein Baum gefällt werden soll, weiß Schnee.

Die „Bahnhofsfrau“ sorgt sich: „Wagen die ÖBB und der Bürgermeister tatsächlich, den Gemeinderatsbeschluss vom Juni still und heimlich zu verändern und den Baum umzuschneiden? Oder ist es tatsächlich nur ein Gerücht?"

SPÖ-Vizebürgermeister Viktor Weinzinger betont: „Mein Wissensstand ist, dass kein Baum gefällt wird. Das haben wir auch so in der Sitzung beschlossen.“

Anders ist der Wissensstand allerdings bei ÖVP-Vizebürgermeister Albrecht Oppitz. In seiner Stellungnahme hielt er fest, dass die Rodung schmerzen würde, allerdings dort eine Parkmöglichkeit für Menschen mit Behinderung entstehen würde - und daher verkraftbar und zu akzeptieren.

Auf NÖN-Anfrage gibt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif jedenfalls Entwarnung: „Vorweg möchte ich festhalten, dass das Thema nie mehrere Bäume, sondern immer nur ein einziger Baum war. Die Planung konnte aber dahingehend adaptiert werden, dass dieser eine Baum stehen bleiben kann.“